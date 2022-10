Naples dévoile la nouvelle statue de Diego Maradona avec le pied gauche doré

En hommage à Diego Maradona, Napoli a dévoilé une nouvelle statue de lui dans son stade avant son match contre Sassuolo. La légende argentine aurait eu 62 ans demain, c’est pourquoi Naples a voulu célébrer Maradona avant le coup d’envoi.

2 Connexe

Il a également joué à Barcelone, Séville et Boca Juniors au cours de sa carrière. La statue montre Maradona avec un pied gauche doré, immortalisant la légende de Naples qui a mené l’équipe à plusieurs trophées majeurs.

Cette statue rejoindra une autre de Maradona qui a été installée dans le stade en 2020 suite à sa mort. Le vainqueur de la Coupe du monde 1986 est vénéré à Naples, où il a dirigé l’équipe pour son tout premier championnat de Serie A en 1986-87. Entre 1984 et 1991, lorsqu’il était à Naples, il a disputé 259 matchs et marqué 115 buts. Maradona a remporté deux titres de champion de Serie A et une Coupe UEFA en 1989.

Napoli a dévoilé une statue de Diego Maradona avant le match d’aujourd’hui et c’est parfait 👏 pic.twitter.com/mzJPUWQLxK — ESPN FC (@ESPNFC) 29 octobre 2022

Cette saison, Napoli a pris un départ fulgurant, occupant actuellement la première place de la Serie A et établissant un nouveau record de club pour la plupart des victoires consécutives depuis que Maradona jouait pour eux dans les années 1980.

Comme il se doit, à l’occasion de ce qui aurait été le 62e anniversaire de Diego Maradona, Napoli organise une autre masterclass. A ce stade, ce n’est pas surprenant. Mais après l’hommage d’avant-match, Diego serait fier.#NapoliSassuolo pic.twitter.com/firjQm2C63 – Sacha Pisani (@Sachk0) 29 octobre 2022