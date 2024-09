Napkin est une application de prise de notes qui n’a pas pour but de vous rendre plus productif

Les applications de prise de notes visent généralement à vous rendre plus efficace et productif. Beaucoup de ces applications se concentrent sur la rédaction rapide de vos pensées, sur une meilleure organisation ou sur un mélange des deux. Serviette de table (à ne pas confondre avec la startup du même nom soutenue par Accel) veut se démarquer parmi ces applications en se concentrant sur la pleine conscience. Considérez-le comme une sorte de compagnon pour votre journal.

Les fondateurs David Felsmann et Fabian Wittel, qui travaillaient auparavant au sein du département innovation du groupe BMW, ont commencé à développer l’application en 2022. Ils ont d’abord publié un prototype Web. Mais, à cette époque, l’application se concentrait sur la productivité et vous aidait à formuler des idées sur des sujets spécifiques. Ils ont remarqué qu’un grand nombre d’utilisateurs utilisaient également Napkin comme outil de pleine conscience pour prendre du temps et réfléchir aux idées qui leur étaient utiles.

Crédits images : Serviette.un

L’entreprise s’est ensuite concentrée sur le marché de la pleine conscience lorsqu’elle a commencé à créer son application iOS – l’application de bureau a été maintenue pour les utilisateurs existants. La startup s’est positionnée dans la catégorie santé et fitness plutôt que dans la catégorie productivité ou utilité en raison de son approche de pleine conscience.

« Toutes les notes sont de nature très différente. Nous aidons les gens à saisir des idées qui changent leur état d’esprit. Comme quelque chose qui vous a fait changer de point de vue ou vous a motivé et vous voulez y réfléchir plus tard. Ce sont les idées que vous collectez avec Napkin comme habitude de pleine conscience », a déclaré Felsmann.

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs idées, telles que des citations de livres, via la caméra : ces citations sont converties en texte. Ils peuvent également simplement saisir ces pensées. Napkin propose quelques idées de sessions initiales que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque. L’application utilise l’IA pour classer différentes idées avec des balises générées automatiquement. Vous pouvez également revoir ces thèmes ou balises ultérieurement à partir de l’écran d’accueil.

Crédits images : Serviette.un

Les utilisateurs peuvent archiver leurs idées afin qu’elles ne s’affichent plus avec les drapeaux associés. Bien que l’application puisse comprendre d’autres langues comme l’espagnol et l’allemand, elle est actuellement mieux adaptée à l’anglais.

Felsmann a noté que de nombreuses personnes utilisaient l’application dès le matin pour réfléchir au lieu d’ouvrir les réseaux sociaux. Les co-fondateurs ont indiqué qu’ils ont construit l’application autour d’un modèle dit de sens de cohérence (SoC), qui vous permet de construire un modèle mental holistique du monde et de vous garder les pieds sur terre.

La serviette est disponible sur le Magasin d’applications avec des frais de 6 $ par mois ou 50 $ par an. Vous pouvez également bénéficier d’un essai de sept jours pour tester l’application.

La société affirme que l’application ne veut pas perturber le flux des utilisateurs et n’envoie donc aucun coup de pouce ou notification aux utilisateurs. « Nous ne voulons pas ajouter davantage de bruit dans la vie des utilisateurs. Nous serions ravis d’être une application en arrière-plan qui ne réclame pas d’attention, mais plutôt un lieu de rétention tranquille pour eux », a déclaré Felsmann.

Napkin se considère comme un compagnon pour les personnes qui tiennent un journal plutôt que comme un remplaçant. À l’avenir, l’application pourrait également être intégrée à des applications de journaux populaires ou à Amazon Kindle afin que les utilisateurs puissent facilement capturer leurs idées et les utiliser pour la journalisation.

La société n’a pas levé d’argent institutionnel, mais a reçu des chèques sous forme d’accords de prêt convertibles de la part de croyants et de bailleurs de fonds totalisant environ 150 000 $. Napkin ne veut pas collecter d’argent et souhaite atteindre la durabilité avec plus de 10 000 abonnés. Actuellement, il compte environ 4 000 utilisateurs payants. Une fois l’objectif atteint, l’entreprise envisagera de créer des fonctionnalités d’intégration et des applications pour d’autres plates-formes.