Naperville North s’éloigne tard de la Wheaton Academy – Shaw Local

WEST CHICAGO – C’était un match de courses et l’équipe de basket-ball de Naperville North a profité de la dernière poussée, s’éloignant de Académie Wheaton lors de la victoire 60-45 sans conférence de mardi soir.

Devant 35-28 au milieu du troisième quart, les Huskies (4-4) se sont retrouvés à la traîne 38-35 quelques minutes plus tard après la course 10-0 des Warriors qui comportait un vol et un lay-up de Wandy Munoz (12 points, 3 interceptions ), un 3 points de Wade Davis, et cinq points consécutifs de Jeffrey Hillmer (11 points).

Naperville North a récolté les six derniers points du troisième quart pour prendre une avance de 41-38 et mettre le match hors de portée avec 12 points sans réponse qui ont transformé une avance de 6 points en un avantage de 58-40 avec 2:29 restants.

« Nous étions du côté de la réception d’une course de 10-0 sur la route, donc pour nous de répondre, c’était important », a déclaré l’entraîneur des Huskies, Gene Nolan. “Je pense que nous avons combiné des possessions défensives productives avec des possessions offensives efficaces.”

Les gardes juniors Bryce Welch (17 points) et Cole Arl (15 points) ont combiné neuf points lors de la dernière course 12-0 des Huskies.

“Nous faisons un meilleur travail en finissant les matchs”, a déclaré Welch, dont l’équipe a dominé les Warriors (3-4) 19-7 au dernier quart. “Nous trouvons notre identité sur la défensive et découvrons qui nous sommes.”

Utilisant une zone active 2-3, les Huskies ont poussé les Warriors à 22 revirements, ce qui a conduit à 15 autres tentatives de placement (40-25) du côté offensif.

“Nous aimons lever la main pour rendre les passes côte à côte vraiment difficiles”, a déclaré Welch. “Après cela, il s’agit simplement de jouer aussi fort que possible et ensemble en tant qu’unité.”

Le garde junior Luke Williams a terminé avec 17 points et 4 interceptions pour les Huskies.

“Nous nous sentons très chanceux de sortir d’ici avec une victoire”, a déclaré Nolan, dont l’équipe accueille DeKalb vendredi soir. “Ils (les Warriors) sont une équipe si difficile à défendre en raison de leur capacité à tirer des 3 et de leur capacité à entrer dans la peinture du dribble entouré de tireurs.”

La défaite a mis fin à la séquence de 3 victoires consécutives de la Wheaton Academy.

“Nous l’avons retourné plus de 20 fois, ce que nous savions que nous ne pouvions pas faire”, a déclaré l’entraîneur des Warriors, Daniel Smith.

« Nous avons joué contre la zone 1-3-1 de Timothy Christian et les avons battus par 30 points. Je leur donne (aux Huskies) des accessoires. Non seulement ils jouent un excellent système, mais il y a eu quelques fois où nous avons eu des tirs, mais ils se sont si bien clôturés – nous avons dû faire semblant et le remettre (le ballon) sur le pont. Ils se bousculent bien.

“Notre pire quart a été le quatrième et ce n’est pas comme ça qu’on gagne des matchs.”

Jack Kallstrand a ajouté six points pour les Huskies.

“C’était un bon match pour nous”, a déclaré Nolan. “Je pense que nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes et sur les choses sur lesquelles nous devons nous battre.”