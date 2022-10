Naperville North remporte le match revanche contre Naperville Central – Shaw Local

NAPERVILLE – Les joueurs des deux côtés de la finale de la saison de football de Naperville crosstown jeudi soir parlent d’oublier le résultat, mais pour deux raisons très différentes.

Les Huskies montent haut après qu’une victoire de 31-3 à Central les envoie dans les séries éliminatoires de l’État avec une fiche de 7-2 et beaucoup d’élan, mais il y a la crainte d’une trop grande confiance après une si belle performance. Pour les Redhawks 6-3 – qui ont battu les Huskies en prolongation plus tôt cet automne – la défaite difficile ne devrait pas nuire à leurs plans d’après-saison.

Les Redhawks ont décroché un placement de 22 verges de Logan Ellison lors de l’entraînement d’ouverture de la soirée, mais tout était à Naperville North à partir de là, car la défense des Huskies n’a pas accordé un autre point. Ils ont également aidé à préparer l’attaque avec deux interceptions et une récupération d’échappés par l’ailier défensif Jackson Bauer qui a mené à un touché de 3 verges par Cole Arl et à une avance de 14-3 au premier quart.

«Aussi belle que soit cette victoire, nous devons regarder au-delà», a déclaré Bauer, qui a eu un retour d’interception pour un touché lors de la première rencontre des équipes cette année. “Nous ne pouvons pas être trop confiants et nous devons retourner au travail demain.”

Avec la défense à venir avec les trois plats à emporter, les Huskies ont dominé cette nuit. Arl a eu une paire de touchés précipités et Nathan Jacobs et Danny Eloe se sont également frayés un chemin dans la zone des buts. Le quart-arrière Aidan Gray a réussi 158 verges et a couru pour 79 autres pour North.

“C’est un grand élan avant les séries éliminatoires”, a déclaré le quart-arrière senior. “Nous devons juste suivre cet élan et nous remettre au travail.”

L’entraîneur des Huskies Sean Drendel, qui sait qu’il y a une chance que ces deux rivaux se rencontrent à nouveau en séries éliminatoires, peut-être même la semaine prochaine, était ravi de la façon dont son équipe a joué jeudi.

“Nous avons beaucoup mieux joué en attaque cette fois contre eux et la défense nous a fait de gros revirements, ce qui aide toujours”, a-t-il déclaré. “C’est ce que vous voulez faire à cette période de l’année, jouer votre meilleur football. Nous avons étayé certaines choses ce soir.

Le secondeur des Redhawks Christian Kuta sait que son équipe peut rebondir après une défaite unilatérale.

“C’était dur. Nous voulions gagner et vous ne pouvez pas nier nos efforts », a-t-il déclaré. “Ils ont gagné. Ce fut une dure bataille et ils ont gagné. Nous allons mettre ce match derrière nous maintenant et nous allons revenir meilleurs que jamais. »

https://football.dailyherald.com/sports/20221020/naperville-north-wins-rematch-with-naperville-central