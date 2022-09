Napalm Girl : répandre le pardon 50 ans après | Nouvelles du monde

C’est une image qui en est venue à représenter les horreurs de la guerre.

Une jeune fille nue, les bras tendus, hurlant de douleur, fuyant des horreurs invisibles droit vers la caméra.

Kim Phuc Phan Thi n’avait que neuf ans lorsque son village au Vietnam a été traité au napalm.

Des brûlures au troisième degré couvraient la moitié de son corps. On ne s’attendait pas à ce qu’elle survive. Deux de ses cousins ​​ne l’ont pas fait.

Écoutez l’interview complète de Niall avec Kim Phuc Phan Thi sur le podcast Sky News Daily

Cinquante ans plus tard, elle en porte toujours les cicatrices, tant physiques que mentales.

Pourtant, le message qu’elle souhaite faire passer n’est pas celui de la colère ou de la vengeance, mais celui du pardon et de la paix. Assez opportun, étant donné les événements en Ukraine.

“J’ai vu l’avion”, a-t-elle déclaré au podcast Sky News Daily. “C’était très fort, très rapide. Et je me tenais juste là.

“J’ai vu les quatre bidons. Noirs. Tomber de l’avion. Et j’ai entendu un bruit obsédant, qui reste avec moi à ce jour.

“Puis tout d’un coup il y a eu le feu partout autour de moi”.

Kim devait passer les deux années suivantes dans des hôpitaux et des cliniques ; au cours de cette période, la photographie, prise par Nick Ut d’Associated Press, est devenue l’une des images les plus emblématiques du conflit.

Image:

Kim n’avait que neuf ans lorsque son village au Vietnam a été frappé par le napalm



Le pouvoir et l’infamie de l’image n’ont pas échappé au gouvernement vietnamien – Kim est devenu un outil de propagande utile.

“Et puis ça m’a tellement frappé. Plusieurs fois, mes pensées sont allées au suicide.

“C’était si difficile à gérer. La douleur physique et maintenant la douleur émotionnelle.

“Et à cause de ça, j’ai pensé au suicide. Mais je ne pouvais pas le faire.”

C’est sa nouvelle foi chrétienne qui l’a sauvée.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Kim a finalement quitté le Vietnam pour étudier à Cuba où elle a rencontré et épousé son mari. Les deux ont réussi à faire défection vers l’Ouest lorsque l’avion les ramenant chez eux a fait le plein à Terre-Neuve.

Ils ont refait leur vie au Canada et, en 1996, elle a été invitée à parler de ses expériences à plusieurs milliers d’anciens combattants du Vietnam à Washington DC.

Image:

Kim Phuc Phan Thi utilise désormais sa foi chrétienne pour diffuser un message de pardon – en versant des fonds par le biais de son association caritative à des groupes fournissant des soins médicaux gratuits aux enfants victimes de la guerre et du terrorisme



C’est là qu’elle a rencontré le pilote américain qui a coordonné l’attaque de son village.

« Il a pleuré comme un enfant… ne pouvait pas s’arrêter. Et il m’a demandé, est-ce que tu me pardonnes ? Est-ce que tu me pardonnes ?

“Et je dis:” oui, je le fais. C’est pourquoi je suis ici “.

“Et il m’a dit ‘s’il te plaît, peux-tu regarder mes yeux ? Tu peux voir le chagrin que je porte depuis 24 ans’.

“Et bien sûr, je lui ai fait un gros câlin.”

C’est un message de pardon qu’elle transmet maintenant au monde grâce au travail de la Kim Foundation International, en versant des fonds à des groupes fournissant des soins médicaux gratuits aux enfants victimes de la guerre et du terrorisme.

Cette petite fille désespérée et terrifiée a transformé sa douleur en amour – et a rendu le monde un peu meilleur.

Niall Paterson présente le podcast Sky News Daily – apportant un regard plus approfondi sur les grandes histoires, avec des correspondants de Sky News et des invités experts.

Producteur : Soila Apparicio

Editeur : Philly Beaumont

Productrice des interviews : Alys Bowen

Producteur des promotions de podcast : David Chipakupaku