‘Napalm Girl’ à 50 ans : l’histoire de la photo déterminante de la guerre du Vietnam

Écrit par Oscar Holland, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

La photographie terrifiante d’enfants fuyant une attaque meurtrière au napalm est devenue une image déterminante non seulement de la guerre du Vietnam, mais aussi du XXe siècle. Une fumée noire s’échappant derrière eux, les visages des jeunes sujets sont peints d’un mélange de terreur, de douleur et de confusion. Des soldats de la 25e division de l’armée sud-vietnamienne suivent, impuissants.

Prise à l’extérieur du village de Trang Bang le 8 juin 1972, la photo a capturé le traumatisme et la violence aveugle d’un conflit qui a coûté, selon certaines estimations, un million ou plus de vies civiles. Bien qu’officiellement intitulée « La terreur de la guerre », la photo est mieux connue sous le surnom donné à la fille nue de 9 ans gravement brûlée en son centre : « Napalm Girl ».

La jeune fille, identifiée depuis comme étant Phan Thi Kim Phuc, a finalement survécu à ses blessures. C’est en partie grâce au photographe de l’Associated Press Nick Ut, qui a aidé les enfants après avoir pris son image désormais emblématique. Cinquante ans après ce jour fatidique, les deux hommes sont toujours en contact régulier et utilisent leur histoire pour diffuser un message de paix.

« Je n’oublierai jamais ce moment », a déclaré Phuc lors d’un appel vidéo depuis Toronto, où elle est désormais basée.

Son village d’enfance de Trang Bang, à moins de 30 miles au nord-ouest de Saigon (aujourd’hui Ho Chi Minh-Ville), avait alors été occupé par les forces communistes du nord du pays. Selon un rapport du New York Times de l’époque, l’armée sud-vietnamienne avait passé trois jours à essayer de les chasser et de rouvrir l’autoroute voisine. Ce matin-là, l’armée de l’air du sud a dépêché des avions Skyraider à hélices pour larguer du napalm – une substance qui provoque de graves brûlures et colle aux cibles – sur les positions ennemies.

Phuc et sa famille s’étaient réfugiés avec d’autres civils et des soldats sud-vietnamiens dans un temple bouddhiste. En entendant les avions de leur propre armée au-dessus de leur tête, les soldats ont exhorté tout le monde à fuir, craignant une attaque. Tragiquement, le groupe a été confondu avec l’ennemi.

« J’ai tourné la tête et j’ai vu les avions, et j’ai vu quatre bombes atterrir », a déclaré Phuc. « Puis, tout à coup, il y a eu le feu partout, et mes vêtements ont été brûlés par le feu. À ce moment-là, je n’ai vu personne autour de moi, juste du feu.

« Je me souviens encore de ce que je pensais », a-t-elle ajouté. « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je me suis brûlé, je vais être moche et les gens me verront différemment. Mais j’étais tellement terrifiée. »

Une autre des images d’Ut de ce jour-là montre une grand-mère vietnamienne portant son petit-fils gravement brûlé. Le crédit: Nick Ut/AP

Phuc a arraché ce qui restait de ses vêtements et a couru sur l’autoroute Route 1. Le photographe vietnamien Ut, qui avait 21 ans à l’époque, faisait partie de plusieurs journalistes positionnés à l’extérieur du village, anticipant un nouveau conflit ce jour-là.

« J’ai vu Kim courir et elle (a crié en vietnamien) « Trop chaud ! Trop chaud ! » », a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo depuis Los Angeles. « Quand j’ai pris la photo d’elle, j’ai vu que son corps était tellement brûlé, et j’ai voulu l’aider tout de suite. J’ai posé tout mon équipement photo sur l’autoroute et j’ai mis de l’eau sur son corps. »

Ut a ensuite mis les enfants blessés dans sa camionnette et les a conduits pendant 30 minutes à un hôpital voisin. Mais à son arrivée, l’hôpital lui a dit qu’il n’y avait pas de place et qu’il devrait les emmener à Saigon.

« J’ai dit : ‘Si elle reste une heure de plus (sans traitement), elle mourra’, se souvient-il, ajoutant qu’il avait d’abord craint que Phuc soit déjà mort dans son véhicule pendant le trajet.

Ut a finalement convaincu les médecins de les accueillir en produisant sa carte de presse et en leur disant que l’image des enfants serait vue dans les journaux du monde entier le lendemain. (S’adressant à Vanity Fair en 2015, il a rappelé ses mots exacts à l’hôpital comme suit : « Si l’un d’eux meurt, vous aurez des ennuis. »)

Vu dans le monde entier

De l’hôpital, Ut s’est rendu au bureau de l’Associated Press à Saigon pour développer les photos. Ses images racontaient une grande partie de l’histoire de la journée : une bombe capturée en l’air sous un Skyraider, une épaisse fumée noire s’élevant de Trang Bang, une victime transportée sur une civière de fortune. Une image moins connue montre des équipes de télévision et des soldats sud-vietnamiens rassemblés autour de Phuc, la peau de son dos et de ses bras brûlée par la gelée inflammable qui a fait du napalm une arme si controversée.

Mais le photographe a immédiatement su qu’une image se démarquait parmi les autres.

« Quand je suis retourné à mon bureau, le (technicien de la chambre noire) et tous ceux qui ont vu la photo m’ont tout de suite dit qu’elle était très puissante et que la photo gagnerait un Pulitzer. »

Ils avaient raison : Ut a reçu le prix Pulitzer pour la photographie d’actualités en 1973. Son image a également été nommée World Press Photo of the Year après avoir fait la une de plus de 20 grands quotidiens américains.

Une photo d’archive prise par le photographe de l’Associated Press Nick Ut le 8 juin 1972 d’un Skyraider larguant une bombe au napalm sur le village de Trang Bang. Le crédit: Nick Ut/AP

Il n’y a aucune preuve pour étayer l’affirmation apocryphe selon laquelle « Napalm Girl » a accéléré la fin de la guerre du Vietnam, qui s’est poursuivie jusqu’en 1975 et a vu les communistes prendre finalement le contrôle du sud du pays soutenu par les États-Unis. Cela ne semblait pas non plus avoir un impact important sur l’opinion publique américaine, qui s’était déjà retournée contre l’implication des États-Unis dans le conflit à la fin des années 1960 (la présence militaire américaine au Sud-Vietnam avait, après près de deux décennies, été presque entièrement retirée au moment où Ut a capturé son image. ). Mais la photo est néanmoins devenue un symbole du sentiment anti-guerre.

Sa description des horreurs du napalm était si poignante que Richard Nixon a demandé en privé si c’était « une solution ». Dans les enregistrements de la Maison Blanche publiés des décennies plus tard, le président américain a émis l’hypothèse que la photo avait été mise en scène – une accusation qui, selon Ut, l’avait rendu « tellement contrarié ».

Phuc, quant à elle, a passé 14 mois dans des hôpitaux pour soigner ses blessures. Deux de ses cousins ​​avaient été tués dans l’attentat. Mais elle a essayé de passer outre l’attaque – et l’image qui a été vue dans le monde entier.

« Enfant, j’étais tellement gênée, pour être honnête », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas du tout aimé cette photo. Pourquoi a-t-il pris ma photo ? Je n’ai jamais voulu la voir. »

Elle rêvait d’être médecin, mais le gouvernement communiste du Vietnam l’a rapidement retirée de l’école de médecine pour l’utiliser dans des campagnes de propagande. Elle se souvient de journalistes venus de l’étranger pour entendre son histoire, mais elle a eu du mal à attirer l’attention.

« Cela a vraiment affecté ma vie privée », a-t-elle dit, disant qu’elle voulait parfois « disparaître ».

« Je ne pouvais pas aller à l’école. Je ne pouvais pas réaliser mes rêves. Et donc, je détestais ça en quelque sorte. »

Un symbole d’espoir

Ce n’est qu’après que Phuc a obtenu l’asile politique du Canada en 1992 qu’elle s’est sentie inspirée d’utiliser sa tragédie personnelle pour un bien plus large. Elle a écrit un livre sur ses expériences et a créé Kim Foundation International, une organisation caritative qui vient en aide aux enfants de la guerre. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies en 1997 et prononce des discours dans le monde entier sur l’histoire de sa vie et le pouvoir du pardon.

Le mois dernier, elle et Ut – qu’elle appelle encore affectueusement « oncle » – ont présenté une copie de la photographie au pape François sur la place Saint-Pierre.

« J’ai réalisé que, ‘Wow, cette photo est devenue un cadeau puissant pour moi – je peux (l’utiliser) pour travailler pour la paix, parce que cette photo ne m’a pas laissé partir », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, je peux regarder en arrière et l’embrasser … Je suis tellement reconnaissant que (Ut) ait pu enregistrer ce moment de l’histoire et enregistrer l’horreur de la guerre, qui peut changer le monde entier. Et ce moment a changé mon attitude et ma croyance que je peux garder mon rêve vivant pour aider les autres. »

Nick Ut et Kim Phuc photographiés ensemble le mois dernier à Milan, en Italie. Le crédit: Jetée Marco Tacca/Getty Images Europe/Getty Images

Après des années d’opérations et de thérapie, Phuc souffre toujours des effets néfastes des brûlures subies ce jour-là. Elle a récemment subi des traitements au laser aux États-Unis, bien qu’elle ressente une douleur continue à cause de ses blessures.

Mais, maintenant avec ses deux enfants, Phuc attribue à sa foi chrétienne l’aide à « passer à autre chose ».

« Maintenant, 50 ans plus tard, je suis tellement reconnaissante et je ne suis plus une victime de la guerre. Je suis une survivante et j’ai l’opportunité de travailler pour la paix. »

Ut, qui est maintenant à la retraite, croit toujours au pouvoir de la photographie de conflit. Faisant référence à la guerre en Ukraine, il a déclaré que la discipline était « juste importante maintenant, comme elle l’était au Vietnam ». Et alors que les lecteurs d’aujourd’hui sont bombardés d’images provenant de diverses sources, l’effet cumulatif peut être tout aussi percutant que les images de journaux emblématiques des générations passées, a-t-il déclaré.

« Quand je prenais des photos au Vietnam, les choses étaient tellement plus lentes et nous n’avions pas de réseaux sociaux », a-t-il déclaré. « Maintenant, vous avez une abondance de photos, mais c’est tellement instantané – en termes de dire la vérité et de la faire connaître au monde – que c’est aussi incroyablement puissant. »