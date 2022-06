Napa de Nancy Pelosi: amis riches et accident de Porsche d’un mari

Mme Pelosi, également âgée de 82 ans, se rend généralement au dîner du week-end du Memorial Day auquel son mari a assisté juste avant son arrestation, au domicile d’Oakville de M. Mehran, un important promoteur immobilier commercial. Dans une interview, M. Mehran a déclaré qu’il était ami avec la Pelosis depuis plus de 50 ans. Depuis le cycle électoral de 2020, il a donné plus d’un million de dollars à des politiciens et groupes démocrates, selon les données de la Commission électorale fédérale.

Les Pelosis se sont installés à Napa, un monde souvent insulaire où les cercles familiaux, politiques et sociaux se chevauchent. Ils ont leurs places : Mme Pelosi mange à la Pizzeria Tra Vigne, une pizzeria artisanale (où Chelsea Handler a récemment été aperçue), et prend un café à la Model Bakery (où David Beckham est un habitué). Elle peut être vue à la messe dominicale à l’église catholique St. Helena et paie parfois la facture des manucures-pédicures de ses filles et petites-filles à Blush, le salon de manucure local.

Mais même à Napa, Mme Pelosi, qui ne semble pas être décontractée en Californie, est souvent vue dans les costumes ajustés qui sont sa signature à Capitol Hill. Après tout, les Pelosis restent des habitants de San Francisco dans l’âme et, depuis 1987, ils sont installés à Pacific Heights, peut-être le quartier le plus exclusif de la ville, où ils possèdent une maison de ville en briques rouges de trois étages.

Ils font des apparitions régulières dans les plus grands événements sociaux de la ville – parmi lesquels le gala d’ouverture de l’Orchestre symphonique de San Francisco – et ils ont des billets de saison pour les Giants de San Francisco et les 49ers de San Francisco. Ils sont connus pour transformer leurs sorties shopping à la boutique locale Giorgio Armani (où Mme Pelosi a été repérée il y a deux semaines) en un sport à part entière.