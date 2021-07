Naomie Olindo et Metul Shah de Southern Charm se sont séparés deux mois seulement après avoir déménagé ensemble à New York et trois ans de fréquentation

Naomie Olindo et Metul Shah de SOUTHERN Charm s’étaient séparés deux mois seulement après avoir déménagé ensemble à New York et après trois ans de fréquentation.

Naomie, 28 ans, et Metul, 30 ans, ont démissionné après avoir déménagé dans la Grosse Pomme, selon GENS.

Naomie et Metul ont rompu

Naomie a quitté New York et est «de retour à Charleston»

L’agent de Naomie, Paul Desisto, a confirmé que le couple « n’est plus ensemble ».

Paul a ajouté que Naomie est « de retour à Charleston » et est revenue à la vie de célibataire.

le Charme du Sud la star a « l’intention d’y rester pour le moment ».

L’année dernière, Naomie a quitté la série en mai.

La star de télé-réalité a annoncé qu’elle partait avec elle membres de la distribution: Cameran Eubanks et Chelsea Meissner.

Puis en juillet, la star de la télé est allée sur le Maigre Confidentiel podcast et lui a expliqué décision d’arrêter les Bravo séries télé-réalité avec les autres.

Naomi a déclaré: « Je suis tellement reconnaissante pour ce que le spectacle m’a donné parce qu’il ouvre beaucoup de portes et il y a beaucoup d’avantages alors il vient un moment où le bien ne l’emporte plus sur le mal où il est temps de marcher un moyen.

« Personnellement, j’ai l’impression que je suis parti à un moment qui me convenait et c’est ce que ressentent Cam et Chelsea aussi et vous connaissez d’autres personnes qui ne sont pas prêtes à partir et qui veulent continuer à le faire, c’est leur prérogative et je ‘ Je suis très favorable à cela.

« J’aime toujours la plupart des gens là-bas. »

Bien qu’il y ait quelqu’un dont Naomie a avoué qu’elle n’était pas proche.

Naomi a eu une « relation tendue » avec son ancienne camarade de casting Kathryn Dennis.

Naomi a avoué: « Je veux dire, je me sens un peu mal dire, mais je pense que je peux dire que j’ai une relation tendue avec Kathryn parce que j’ai du mal avec sa stratégie de tournage, je suppose.

« Mais tout le monde je veux dire, j’aime Whitney [Sudler-Smith], j’aime Pat [Altschul], je m’entends même bien avec Craig et Shep [Rose], je l’ai vu l’autre jour.

« J’ai une relation avec à peu près tout le monde, à l’exception de Kathryn je dirais. »

Une autre source avait dit GENS que la décision de Naomi d’abandonner le spectacle était également basée sur son petit ami anesthésiste, Metul.





L’initié a ajouté: « Elle a vu ce que la télé-réalité peut faire aux relations et n’est pas intéressée à s’exposer à nouveau à ce genre d’examen minutieux.

« Elle a un excellent partenaire à Metul.

« Ils sont très amoureux et il n’y a aucune raison de jouer avec ça. »

Naomie a posé avec le reste du casting de Southern Charm

Naomie pensait qu'elle avait « un excellent partenaire » avec Metul

Naomie et Metul étaient « très amoureux »