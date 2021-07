Naomie Olindo de Southern Charm publie des articles sur la «trahison» dans un selfie en larmes après sa séparation de Metul Shah pour des allégations de tricherie

La star de SOUTHERN Charm, Naminu Olindo, a partagé un article en larmes sur la « trahison » après s’être séparée de Metul Shah.

Les stars de la réalité se séparèrent deux mois seulement après avoir déménagé à New York ensemble au milieu des rumeurs selon lesquelles Metul a triché.

4 La star de Southern Charm Naomie Olindo a partagé un article en larmes sur la «trahison» Crédit : Instagram/Naomi Olindo

4 Elle et son petit ami Metul Shah se sont séparés après trois ans de fréquentation au milieu de rumeurs de fraude Crédit : Instagram / Metul Shah @m_shah11

Au milieu de son chagrin, Naomie a partagé une photo d’elle en train de pleurer sur ses histoires Instagram.

le Bravo star, 28 ans, a écrit à côté: « Rien ne sera pire que de perdre mon père, mais c’est juste après.

« La trahison n’est jamais facile pour personne et je suis vraiment désolé pour quiconque est tombé sur ces terribles messages

« Je suis absolument certain que je regretterai d’avoir publié cela demain, mais beaucoup d’entre vous ont tendu la main en disant que vous ressentez une douleur similaire.

« Je suis tellement désolé. »

Des rumeurs selon lesquelles l’anesthésiste Metul était infidèle sont apparues en ligne sur plusieurs comptes Instagram de fans de Bravo.

L’agent de Naomie, Paul Desisto, a confirmé que le couple « n’est plus ensemble ».

Paul a ajouté que Naomie est « de retour à Charleston » et est revenue à la vie de célibataire.

le Charme du Sud La star a « l’intention d’y rester pour le moment ».

L’année dernière, Naomie a quitté la série en mai.

La star de télé-réalité a annoncé qu’elle partait avec elle membres de la distribution: Cameran Eubanks et Chelsea Meissner.

Puis en juillet, la star de la télé est allée sur le Maigre Confidentiel podcast et lui a expliqué décision d’arrêter les Bravo séries télé-réalité avec les autres.

Naomi a déclaré: « Je suis tellement reconnaissante pour ce que le spectacle m’a donné parce qu’il ouvre beaucoup de portes et il y a beaucoup d’avantages alors il vient un moment où le bien ne l’emporte plus sur le mal où il est temps de marcher un moyen.

« Personnellement, j’ai l’impression que je suis parti à un moment qui me convenait et c’est ce que ressentent Cam et Chelsea aussi et vous connaissez d’autres personnes qui ne sont pas prêtes à partir et qui veulent continuer à le faire, c’est leur prérogative et je ‘ Je suis très favorable à cela.

« J’aime toujours la plupart des gens là-bas. »

Des sources ont déclaré à PEOPLE à l’époque que Naomie avait quitté la série pour protéger sa relation avec Metul.

L’initié a déclaré: « Elle a vu ce que la télé-réalité peut faire aux relations et n’est pas intéressée à s’exposer à nouveau à ce genre d’examen.

« Elle a un excellent partenaire à Metul.

« Ils sont très amoureux et il n’y a aucune raison de jouer avec ça. »

4 Naomie (vue avec le casting de Southern Charm) et Metul avaient déménagé ensemble à New York deux mois seulement avant leur séparation Crédit : Getty