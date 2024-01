Naomi Watts partage le point sur la saison 2 de “The Watcher”

Naomi Watts en sait apparemment autant sur L’observateur saison 2 car son personnage, Nora, connaît l’identité du Watcher.





Plus d’un an après que Netflix a renouvelé la série à suspense Netflix créée par Ryan Murphy – sur une famille riche terrorisée par les lettres d’un harceleur anonyme – pour une deuxième saison, l’actrice nominée aux Oscars dit à EW qu’elle ne sait toujours pas où la série pourrait se dérouler. tête dans le futur.





“Je sais qu’ils ont dit oui pour la prochaine série, mais je n’ai rien entendu de plus”, a déclaré Watts dans une interview pour son dernier projet, un rôle principal dans la nouvelle saison de FX. Querelle série d’anthologies.





Naomi Watts dans “L’Observateur”.

Collection Everett





Lorsqu’on lui demande où elle pense que les personnages centraux Nora (Watts) et Dean (Bobby Cannavale) pourraient reprendre lorsque la saison 2 débutera, Watts a une spéculation énigmatique sur le statut du couple après que nous les ayons vus pour la dernière fois quitter leur manoir idyllique à la poursuite de paix du bourreau de leur famille.





“Pour être honnête, nous avons quitté la maison, donc je ne sais pas si nous reviendrons”, dit-elle. “Je ne sais pas quel est le plan, donc je ne peux pas vous donner de réponse claire, j’en ai bien peur.”





Inspiré par l’histoire poignante du couple réel Derek et Maria Broaddus,L’observateur Les sept épisodes de la saison 1 ont suivi Nora et Dean alors qu’ils emménageaient leurs enfants dans une communauté d’élite du New Jersey, pour ensuite être accueillis par des lettres de menace d’un voisin inconnu – tout en se débattant avec un collectif particulier d’habitants joué par Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Richard Kind et Margo Martindale. Le programme, initialement prévu pour être présenté en série limitée, est finalement devenu l’un des titres Netflix les plus regardés de l’année, conduisant à son renouvellement.





Dans une interview d’après-saison avec EW en octobre 2022, Watts a déclaré à EW qu’elle et le reste du casting parlaient régulièrement de l’identité du Watcher pendant le tournage de la série car, fidèle aux événements sur lesquels la série est basée, l’auteur était jamais révélé lors de la première série d’épisodes.









“Nous spéculions tous constamment et nous pointions du doigt les uns les autres, essayant de voir quelles histoires s’alignaient. C’est amusant, et cela nous aide en tant qu’acteurs de maintenir le mystère pendant que nous le jouons. Ne pas savoir est la beauté de tout cela. , et cela ajoute à la tension de la façon dont vous le jouez”, a déclaré Watts. « Cela ne nous a pas été expliqué non plus, donc notre réponse était aussi amusante que la vôtre ! »





Dans une interview de couverture ultérieure fin 2022, Coolidge a également déclaré à EW qu’elle n’était pas sûre du retour de son personnage.





“Je veux dire, je me demande. Je me demande s’ils rappelleront Karen. J’irais certainement s’ils me le proposent, s’ils me le demandent”, a-t-elle déclaré à propos de l’agent immobilier qu’elle a amené au petit écran. “J’espère qu’elle est de retour.”





EW a contacté les représentants de Cannavale, Coolidge et Netflix pour commentaires, tandis que le camp de Martindale a déclaré qu’il n’y avait actuellement rien à partager sur l’avenir de l’artiste dans la série.





Avec le reportage de Nick Romano









