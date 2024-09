Naomi Watts parle de Nicole Kidman et de son ex-mari dans « Le couple parfait »

Naomi Watts n’a aucun problème avec le fait que sa meilleure amie et son ex se mettent en couple à l’écran.

Parler à Divertissement hebdomadaire au Festival international du film de Toronto pour son nouveau film au titre approprié, L’amiWatts dit que sa meilleure amie de longue date, Nicole Kidman, l’a contactée en premier avant de travailler avec son ancien partenaire de 11 ans, Liev Schreiber, dans une série à suspense Netflix, Le couple parfait.

« Nous nous rencontrons toujours, nous sommes les meilleures amies », a déclaré Watts à EW. « C’était très gentil de sa part de faire ça. »

Nicole Kidman et Naomi Watts assistent à la cérémonie AFI Life Achievement Award : A Tribute To Nicole Kidman le 27 avril 2024.

Kidman et Schreiber incarnent le couple marié fortuné Greer et Tag Winbury dans la série Netflix Le couple parfait, Basé sur le célèbre livre éponyme d’Elin Hilderbrand, la série policière se concentre sur la famille Winbury, qui s’est réunie à Nantucket pour le mariage de son fils Benji (Billy Howle) et d’Amelia (Eve Hewson), mais les noces sont perturbées lorsqu’un participant est retrouvé mort le matin de la cérémonie et que tout le monde est suspecté.

Watts dit à EW qu’elle n’a pas encore eu la chance de regarder la nouvelle série, mais qu’elle a hâte de la regarder en boucle. « J’ai désespérément envie de la regarder. » [watch] « Parce que tout le monde en parle avec enthousiasme. Il vient d’être lancé il y a deux jours », déclare Watts. « J’ai vraiment hâte de le voir. J’ai vu la bande-annonce. Il a l’air fantastique. »

Liev Schreiber et Nicole Kidman dans « Le couple parfait ».

Watts et Schreiber ont commencé à sortir ensemble en 2005 après s’être rencontrés au Met Gala. Ils se sont séparés en 2016, mais ont maintenu une relation amicale puisqu’ils sont coparents de leurs deux enfants, Sasha, 17 ans, et Kai, 15 ans.

« Nous faisons les choses très différemment. Je suis assez fier de nous, aussi ringard que cela puisse paraître », a déclaré Watts auparavant Net-à-Porter« Nous avons fait de notre priorité absolue d’être bons et gentils les uns envers les autres et nous nous y engageons absolument. »

Les ex-amis se sont chacun mariés avec leur nouveau partenaire en 2023. Watts s’est marié avec Émission du matin l’acteur Billy Crudup, tandis que Schreiber a épousé l’ancienne reine de concours Taylor Neisen, avec qui il partage une fille d’un an, Hazel Bee.

En 2022, Watts a partagé une Photo Instagram qui montrait l’ancien couple et leurs enfants rejoints par Crudup et Neisen pour célébrer la remise des diplômes du collège de Kai, y compris « #modernfamily » dans la légende.

Naomi Watts et Liev Schreiber en 2016.

Watts et Kidman se sont rencontrées alors que les actrices australiennes étaient adolescentes lors d’une audition pour une publicité pour des maillots de bain. Elles sont rapidement devenues amies en discutant pendant des heures dans la salle d’attente avant d’apprendre qu’elles avaient toutes les deux raté le concert. « Nous avons tout évoqué, les films que nous aimions, les amis que nous avions en commun, nos parents, les écoles, les fêtes, les petits amis, les choses d’adolescentes », a rappelé Watts à propos de leur première conversation, dans son discours au gala AFI Life Achievement Award en l’honneur de Kidman plus tôt cette année.

Le couple parfait est actuellement diffusé sur Netflix.

