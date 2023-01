Naomi Watts montre un corps mince en bikini et devient confortable avec son petit ami Billy Crudup

La star de “The Watcher”, Naomi Watts, est partie en vacances avec sa famille et son petit ami Billy Crudup à Saint-Barth pour sonner le Nouvel An.

L’actrice, 54 ans, a montré ses jambes toniques et sa silhouette mince alors qu’elle sortait de l’eau dans un haut de bikini triangle rouge et un bas noir taille haute.

Elle a également enfilé des lunettes de soleil Ray-Ban marron.

On a dit à Naomi Watts que sa carrière d’actrice se terminerait une fois qu’elle serait “devenue unf—capable” à 40 ans : “cela m’a rendue tellement folle”

Une autre photo montrait un Watts plus dissimulé, riant tout en s’agrippant au dos de Crudup.

L’acteur de “The Morning Show”, également âgé de 54 ans, portait un maillot de bain noir et semblait amusé par le plaisir et les jeux de Watts.

Le couple se fréquente depuis 2017 et n’a pas d’enfant ensemble.

Watts a deux fils, Kai et Sascha avec son ancien partenaire Liev Schreiber, avec qui elle s’est séparée en 2016 après 11 ans ensemble.

Crudup partage un fils William avec l’actrice Mary Louise Parker.

Watts, dont l’émission Netflix au succès retentissant “The Watcher” a repris le service de streaming en 2022, a partagé avec Entertainment Weekly en octobre qu’on lui avait dit que sa carrière s’arrêterait lorsqu’elle atteindrait un certain âge.

“On m’a dit : ‘Tu ferais mieux d’en faire beaucoup parce que tout est fini à 40 ans quand tu deviens infaisable.’ Et je me dis, ‘Quoi ? Qu’est-ce que ça veut dire exactement ?’ Ensuite, vous y réfléchissez et vous vous dites : “Oh, c’est vrai. Quand vous n’êtes plus reproductrice, quand ces organes ne fonctionnent plus, vous n’êtes plus sexy, donc, par conséquent, vous n’êtes pas embauchable.” Cela m’a juste rendu tellement fou.”