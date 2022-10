Naomi Watts et Mia Farrow disent que le secret de The Watcher leur a même été caché

C’était une histoire parfaite pour l’époque, apparemment construite pour une obsession explosive du vrai crime, de l’horreur et de la politique de classe.

L’article de Reeves Wiedeman dans le New York Magazine 2018 “The Watcher” a rassemblé tous ces éléments et a raconté une histoire à parts égales entre une histoire de fantôme et un thriller psychologique – la seule différence est que c’était réel.

C’est-à-dire aussi réel qu’un mystère sans résolution peut l’être. L’histoire, maintenant transformée en la dernière série sur Netflix, a documenté les Broadduses (rebaptisés Brannock pour l’émission) emménageant dans une maison du New Jersey. Peu de temps après, ils ont commencé à recevoir des lettres de menaces d’un expéditeur qui s’est identifié uniquement comme “l’observateur” – un voisin apparemment furieux que de riches étrangers prennent une maison historique aux habitants.

Cet expéditeur, qui a qualifié la maison de “sujet de ma famille depuis des décennies”, est même allé jusqu’à référencer – et espionner – les jeunes enfants des Broaddus.

“Avez-vous besoin de remplir la maison du sang jeune que j’ai demandé ? C’est mieux pour moi”, a écrit l’observateur dans l’une de leurs lettres.

“Votre ancienne maison était-elle trop petite pour la famille grandissante ? Ou était-ce par cupidité de m’amener vos enfants ? Une fois que je connaîtrai leurs noms, je les appellerai et les dessinerai moi aussi.”

Bobby Cannavale apparaît comme Dean Brannock dans l’épisode 101 de The Watcher. (Eric Liebowitz/Netflix)

Maintenant créateur Ryan Murphy – fraîchement sorti du succès du biopic controversé sur le tueur en série Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer – tourne les yeux vers la maison du 657 Boulevard, une autre série de crimes étranges et troublants. Et cette fois, il travaille avec un casting assez étoilé : Naomi Watts et Bobby Cannavale jouent le rôle de Maria et Derek, le couple malheureux qui emménage.

Ailleurs, Jennifer Coolidge fait une apparition en tant qu’agent immobilier qui a un petit rôle à jouer dans l’histoire vraie, tandis que Mia Farrow et Margo Martindale jouent les voisins trop impliqués et vaguement menaçants qui sont entrés et sortis d’un vrai- liste de suspects de vie qui n’a jamais été résolue.

Ce sont ces deux choses – l’implication de Murphy et le thème sous-jacent de la terreur anonyme – qui, selon la plupart des acteurs, les ont attirés vers le projet.

“C’était une nouvelle histoire pour moi”, a déclaré Watts lors d’une entrevue avec CBC. “Et je m’imaginais juste dans les mêmes chaussures que cette famille, d’être dans une situation où ils pouvaient enfin mettre la maison de leurs rêves entre leurs griffes. Et cette peur que ça ne se passe pas bien – mais ne voulant pas y renoncer à le même temps.”

Pendant ce temps, pour Coolidge – une comédienne chevronnée qui vient de remporter sa première victoire aux Emmy Awards pour son travail sur Lotus blanc — il y avait d’autres motifs. Tout d’abord, elle a dit qu’elle voulait travailler avec Murphy depuis qu’il avait utilisé sa maison de la Nouvelle-Orléans pour filmer des scènes de histoire d’horreur américaine il y a une décennie.

REGARDER | Jennifer Coolidge a joué dans The Watcher pour ajouter une “variation” à sa carrière de comédienne : Jennifer Coolidge a joué dans The Watcher pour ajouter une «variation» à sa carrière de comédienne Jennifer Coolidge a déclaré à CBC News que, malgré sa récente victoire aux Emmys, elle a profité de l’occasion pour jouer dans la série à suspense The Watcher pour sortir de la boîte de la comédie.

Mais en même temps, elle a déclaré que l’opportunité de travailler sur quelque chose avec une nuance plus sinistre avait éclairé son choix. (Bien que Watts ait partagé que la partie la plus difficile de travailler avec Coolidge est toujours de “garder un visage impassible”.)

“Nous voulons toujours changer”, a déclaré Coolidge. “Je pense que chaque acteur veut sortir de l’ancienne façon dont il était vu, il veut toujours se mettre à niveau. Mais pendant une grande partie du temps, pendant une grande partie de ma carrière … Je ne sais pas s’il y en avait autant variation.”

REGARDER | Le plus gros problème de Naomi Watts avec Jennifer Coolidge ? ‘Garder un visage impassible’ : Le plus gros problème de Naomi Watts avec Jennifer Coolidge ? “Garder un visage impassible” Bien que la série soit basée sur une famille terrorisée par un auteur de lettres inconnu, Naomi Watts dit que la partie la plus difficile de travailler aux côtés de Jennifer Coolidge n’était pas de “rire”. [her] partir.’

Un coupable inconnu

Même quatre ans plus tard, l’affaire n’a pas été résolue, malgré des mises à jour récentes, telles que les Broadduses vendant leur maison à perte, la police étant vertement critiquée pour ne pas avoir enquêté de manière adéquate sur l’affaire – et quelques découvertes qui peuvent constituer des spoilers pour les séries. Cela a donné au spectacle à la fois des obstacles et des opportunités.

Premièrement, comme le véritable observateur est encore inconnu, la décision sur le choix des personnages pour le rôle était également en suspens, même pour le casting.

“Vous ne savez pas, parce que nous avons un script à la fois. Nous ne savions donc pas où il allait et c’était tellement amusant de jouer”, a déclaré Farrow, expliquant que cela les avait amenés à se demander si leurs partenaires de scène ‘ les personnages étaient l’observateur – ou même le leur.

“Nous étions tous comme, Quoi? Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui se passe? C’est toi? J’étais – je pensais que Margo devait être la bonne.”

“Et j’étais sûr que c’était moi”, a déclaré Martindale.

REGARDER | The Watcher de Netflix a gardé secrète l’identité du méchant – même de la distribution : The Watcher de Netflix a gardé secrète l’identité du méchant – même de la distribution Les stars de Watcher, Margo Martindale et Mia Farrow, expliquent comment le secret bien gardé de la série les a fait deviner si leurs personnages étaient secrètement “l’observateur”.

Le ressentiment, la spéculation entourent l’histoire vraie

Ailleurs, cela a conduit à une bonne dose de licence artistique, y compris le personnage inventé de Theodora Birch, joué par l’acteur britannique Noma Dumezweni. Ce rôle présente un détective privé atteint d’un cancer en phase terminale qui se jette dans le mystère entourant la maison.

Alors que Dumezweni a déclaré qu’elle aimait la liberté de simplement “jouer dans ce monde”, en construisant un personnage à partir des suggestions de Murphy et de ses propres instincts, ils constituent une menace pour les deux. L’observateurde la légitimité, et les Broaddus.

Même après avoir vendu leur maison, la famille a choisi de rester dans la même ville de Westfield – où un certain nombre d’habitants se sont apparemment hérissés de l’attention qu’elle a attirée, et les voisins supposés aubaines pensent avoir gagné en vendant leurs droits sur l’histoire.

Selon une mise à jour publié par Wiedeman plus tôt cette semaine les Broadduses n’ont consenti à la série qu’à condition que l’émission change de nom, modifie la composition de leur famille (changer les trois enfants de la vraie famille en deux à l’écran) – et avec la note que “ça ne les dérangerait pas si la maison fictive a entièrement brûlé.”

Ils ont également déclaré qu’ils ne regarderaient pas l’émission eux-mêmes.

Au moment d’écrire ces lignes, le sort de la maison, et si un observateur fictif est révélé, sont encore des mystères : conformément au secret de l’émission, les journalistes n’étaient autorisés à regarder que l’épisode pilote, au lieu de toute la série comme c’est normal. Cela n’a donné qu’un aperçu de ce qui est certainement un mystère convaincant, mais avec suffisamment d’éléments supplémentaires pour risquer de devenir trop dramatique – même si c’est plus divertissant que la vérité.