Naomi Watts dévoile ses jambes toniques dans une mini-robe à motifs avec une veste en cuir alors qu’elle sort à New York

Naomi Watts a fait une démonstration élégante vendredi alors qu’elle sortait à New York.

L’actrice de 56 ans – qui vient de fêter son anniversaire avec son mari Billy Crudup – a taquiné ses jambes toniques dans une mini-robe à motifs marron et beige.

Le col de la robe était doté d’une courte cravate et de boutons verticaux sur le devant.

La sirène avant-gardiste a associé le look à des bottines noires à talons et à un sac à main assorti avec des détails dorés.

Watts a drapé une veste zippée en cuir noir sur ses épaules et a complété son ensemble avec des lunettes de soleil élégantes avec de fines montures dorées.

L’actrice de Mulholland Drive portait son carré blond droit et brillant au centre.

Elle portait un visage légèrement maquillé sous ses lunettes de soleil alors qu’elle affichait son sourire mégawatt en marchant dans la Big Apple.

Plus tôt cette semaine, Naomi s’est rendue sur Instagram pour remercier les fans pour leurs souhaits d’anniversaire.

Partageant un selfie avec son mari Billy, elle a écrit en légende : « Merci pour tous mes jolis vœux d’anniversaire. »

Elle a ajouté : « Pickle ball avec le hubster suivi d’un massage en couple en a fait l’un de mes favoris de tous les temps. (Voyez le bonheur dans mes yeux). Je suis reconnaissant au-delà des mots et pour vous tous aussi.

La publication a jusqu’à présent accumulé plus de 116 000 likes de la part des près de deux millions de followers de la star.

Watts a assisté jeudi à la projection de son nouveau film The Friend au 62e Festival du film de New York.

Naomi a récemment célébré son anniversaire avec son mari Billy Crudup

Elle a été rejointe par son premier-né de 17 ans, son fils Alexander « Sasha » Pete Schreiber.

En plus de Sasha, elle partage sa fille Kai, 15 ans, avec son ex Liev Schreiber, 57 ans.

The Friend a été produit par Naomi et elle y joue également le rôle d’un écrivain qui hérite d’un dogue allemand de 150 livres après le suicide de son meilleur ami et mentor Walter.

Le drame sur la perte met également en vedette Bill Murray et détient actuellement un taux d’approbation critique de 100 % sur Rotten Tomatoes.