Naomi Osaka se retire de Wimbledon et vise les Jeux olympiques de Tokyo devant ses fans à domicile

La star japonaise Naomi Osaka s’est retirée de Wimbledon, a confirmé son agent jeudi, quelques semaines après que la numéro deux mondiale se soit retirée de Roland-Garros, citant sa lutte contre la dépression et l’anxiété. « Naomi ne jouera pas à Wimbledon cette année », a déclaré l’agent d’Osaka Stuart Duguid dans un e-mail à l’AFP. « Elle prend du temps avec ses amis et sa famille. Elle sera prête pour les Jeux olympiques et est ravie de jouer devant ses fans à domicile. »

Mercredi, les organisateurs de Wimbledon ont déclaré que le quadruple champion du Grand Chelem, âgé de 23 ans, devait participer aux championnats, qui débuteront le 28 juin.

« Pour le moment, elle est entrée dans les championnats et nous n’avons pas reçu de confirmation qu’elle ne concourra pas », a déclaré la directrice générale du All England Club, Sally Bolton.

Osaka est sous le feu des projecteurs depuis son retrait de Roland-Garros.

Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ et menacée de disqualification de Roland Garros après avoir refusé d’honorer les engagements médiatiques obligatoires.

Les organisateurs de Roland-Garros ont protesté qu’ils l’avaient traitée avec « soins et respect » après avoir été accusés d’avoir la main lourde.

Osaka a perdu au troisième tour de Wimbledon en 2017 et 2018 et s’est incliné au premier tour en 2019. Le tournoi de l’année dernière a été annulé en raison d’un coronavirus.

Plus tôt jeudi, Rafael Nadal, double champion de Wimbledon, a également annoncé qu’il sauterait le tournoi de cette année ainsi que les Jeux olympiques afin de « prolonger ma carrière ».

