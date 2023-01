Naomi Osaka se retire de l’Open d’Australie

Et elle reste très occupée loin du court. Osaka a lancé une agence de représentation en mai pour prendre davantage le contrôle de son portefeuille d’activités croissant. Osaka et son agent de longue date, Stuart Duguid, ont quitté IMG, le conglomérat de sports et de divertissement, pour commencer Evolve. Nick Kyrgios, une star du tennis australienne, a également rejoint l’agence depuis.

À l’époque, Duguid a déclaré que la principale priorité d’Osaka restait de gagner des matchs et des tournois de tennis, mais que le lancement d’Evolve lui avait permis de s’intéresser à la culture et aux affaires.

“Ce n’est pas quelqu’un qui aime jouer à des jeux vidéo et se gaver de Netflix toute la journée”, a déclaré Duguid, qui travaille en étroite collaboration avec Osaka depuis son adolescence.

Duguid a prédit que le portefeuille d’activités d’Osaka pourrait atteindre 150 millions de dollars par an dans les années à venir grâce à des investissements et à des entreprises telles que Kinlò, une société de produits de soins de la peau axée sur les personnes à la peau plus foncée.

En décembre, Osaka a publié un livre pour enfants, “The Way Champs Play”. Elle a écrit qu’elle espérait que le livre “inspire les enfants à poursuivre leurs rêves et les encourage à croire qu’ils peuvent faire tout ce à quoi ils pensent”.