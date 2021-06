Naomi Osaka saute Wimbledon et jouera aux Jeux olympiques de Tokyo

Naomi Osaka s’est retirée de Wimbledon, a confirmé jeudi un communiqué de son agent, mais elle envisage de participer aux JO de Tokyo.

« Naomi ne jouera pas à Wimbledon cette année », indique le communiqué. « Elle prend du temps avec ses amis et sa famille. Elle sera prête pour les Jeux olympiques et est ravie de jouer devant ses fans à domicile. »

Les Jeux olympiques d’été commencent le 23 juillet.

Il s’agit du troisième tournoi que la joueuse de tennis classée n ° 2 manquera après s’être retirée de Roland-Garros et s’être retirée d’un tournoi d’échauffement de Wimbledon à Berlin.

Wimbledon commence le 28 juin et se termine le 11 juillet. Le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison se termine moins de deux semaines avant la cérémonie d’ouverture des Jeux d’été.

Originaire du Japon, Osaka est devenue le visage des Jeux olympiques de Tokyo lorsqu’elle a figuré dans l’une des premières promotions en février dernier, avant que les Jeux ne soient reportés en raison de COVID-19.

Osaka a fait la une des journaux fin mai lorsqu’elle s’est retirée de Roland-Garros après que son refus de participer à la disponibilité médiatique prévue avant le tournoi a créé un fossé entre elle et les officiels du tournoi.

Avant son début dans le tournoi, Osaka a annoncé qu’elle ne participerait pas aux conférences de presse obligatoires en raison du « pas de respect pour la santé mentale des athlètes ». Elle a remporté son match du premier tour contre la Roumaine Patricia Maria Tig, et malgré son intervention lors d’une courte interview sur le terrain, elle n’a pas assisté à la conférence d’après-match.

Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ par la Fédération française de tennis et risquait des amendes supplémentaires et une éventuelle expulsion de Roland-Garros si elle manquait plus d’opportunités médiatiques. Osaka s’est retiré du tournoi peu de temps après. Le lundi suivant sa victoire au premier tour, elle a publié une déclaration sur les réseaux sociaux expliquant son raisonnement pour le retrait.

« Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair », a déclaré Osaka. « Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais ce terme à la légère. La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.

Osaka a en outre expliqué comment la disponibilité des médias requise avait un impact sur son anxiété sociale et créait un stress supplémentaire pour elle pendant les tournois.

Une semaine après son annonce de Roland-Garros, les organisateurs du tournoi bett1open à Berlin ont confirmé qu’Osaka ne participerait pas. Son retrait de Berlin a immédiatement soulevé la question de savoir si Osaka participerait à Wimbledon.

Osaka, qui est présentée comme l’une des meilleures joueuses de tennis de sa génération, a remporté deux fois l’US Open (2018, 2020) et l’Open d’Australie (2019, 2021), mais n’a jamais fait mieux que le troisième tour à Roland-Garros. ou Wimbledon. Si Osaka concourt à Tokyo, ce serait les premiers Jeux olympiques pour le quadruple champion du Grand Chelem. Elle représenterait le pays hôte pendant les Jeux.