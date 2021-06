Naomi Osaka revient dans son manoir de 7 millions de dollars à LA après la sortie explosive de Roland-Garros suite à une interdiction de presse

TENNIS MEGASTAR Naomi Osaka est revenue dans son palais de 7 millions de dollars de Beverly Hills après son étonnant retrait de Roland-Garros après avoir refusé de mettre fin à son boycott des médias et de faire face à sa santé mentale.

Le phénomène japonais de 23 ans, qui est l’athlète féminine la mieux payée au monde, s’était envolée de Paris peu de temps après avoir fait taire la galaxie du tennis en se retirant du Chelem à Roland Garros.

Naomi Osaka retourne dans sa maison de Beverly Hills après s’être retirée de Roland-Garros Crédit : Splash

Beaucoup d’intimité dans la maison de la joueuse de tennis à Los Angeles qu’elle a achetée pour 6,9 millions de dollars à la pop star Nick Jonas Crédit : BackGrid

La superstar de 23 ans a admis lutter contre des angoisses accrues lors de conférences de presse Crédit : Splash

Elle a été photographiée sortant d’un SUV mardi après-midi avec un masque médical bleu, des lunettes de soleil, un survêtement à capuche tie-dye blanc et violet, une casquette de baseball noire, des écouteurs sans fil Beats blancs et gonflés, un sac de raquette en éponge de couleur pastèque en bandoulière. , des baskets Nike personnalisées et trimballant un énorme sac de sport blanc en peluche avec des bordures dorées.

La joueuse talentueuse peut profiter du réconfort de la maison de plus de 4 000 pieds carrés nichée dans le quartier chic du bureau de poste qu’elle a achetée au crooner pop superstar Nick Jonas en 2019 pour 6,9 millions de dollars, selon Dirt.com.

La n°2 mondiale a été condamnée à une amende de 10 600 £ pour ne pas avoir parlé après sa victoire au premier tour à Paris, où elle a cité son combat contre des problèmes de santé mentale.

Face au potentiel d’expulsion d’autres tournois, Osaka a publiquement expliqué à quel point elle était aux prises avec l’anxiété et stressait de devoir faire face aux médias pendant les tournois.

NINTCHDBPICT000656847778 Crédit : Splash

Le manoir de 4 000 pieds carrés est niché dans le quartier de la poste Crédit : BackGrid

Osaka a publié une explication sur Twitter sur son besoin de s’éloigner des projecteurs pour faire face à la santé mentale Crédit : Reuters

Ossaka Message Twitter se lit comme suit : « Ce n’est pas une situation que j’ai jamais imaginée ou prévue lorsque j’ai posté il y a quelques jours.

«Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris.

« … Je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère.

« La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face. »

La Fédération française de tennis espère qu’Osaka reviendra l’année prochaine Crédit : Splash

La star du tennis est à la fois embrassée et critiquée pour sa décision de quitter le concours d’élite Crédit : Splash

Elle s’est ensuite penchée sur ses craintes de devoir se produire devant les médias pendant les disponibilités requises, s’appuyant sur la lecture de musique dans des écouteurs pour «atténuer» son anxiété.

« Bien que la presse tennistique ait toujours été gentille avec moi – et je tiens à m’excuser en particulier auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser – je ne suis pas un orateur naturel.

« Et j’ai d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde entier.

« Je deviens très nerveux et je trouve stressant de toujours essayer de m’engager et de vous donner les meilleures réponses possibles. »

La talentueuse Osaka est l’athlète féminine la mieux payée au monde Crédit : PA

Le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, a semblé espérer qu’Osaka pourrait revenir l’année prochaine : « Nous sommes très désolés et tristes que Naomi Osaka se soit retirée.

« Le résultat du retrait de Naomi de Roland-Garros est malheureux.

« Nous lui souhaitons le meilleur et le plus rapide rétablissement possible, et nous sommes impatients d’avoir Naomi dans notre tournoi l’année prochaine.

« Comme tous les tournois du Grand Chelem, la WTA, l’ATP et l’ITF, nous restons très attachés au bien-être de tous les athlètes et à l’amélioration continue de chaque aspect de l’expérience des joueurs dans notre tournoi, y compris avec les médias, comme nous se sont toujours efforcés de faire. Merci. «

Son retrait de Roland-Garros a choqué le monde du sport Crédit : Reuters

La légende du tennis et briseur de barrières Billie Jean King a déclaré: « C’est incroyablement courageux que Naomi Osaka ait révélé sa vérité sur sa lutte contre la dépression.

« Pour le moment, l’important est que nous lui donnions l’espace et le temps dont elle a besoin. Nous lui souhaitons bonne chance. »

Le sextuple champion du Grand Chelem Boris Becker n’était pas aussi compréhensif.

L’athlète allemand a déclaré que faire face au blitz médiatique est synonyme d’être un athlète de classe mondiale.

Le joueur de 53 ans a déclaré à Eurosport Cube : « Sans les médias, il n’y a pas de prix en argent, il n’y a pas de contrats. Et vous n’obtenez pas la moitié du gâteau.

« Personnellement, je détestais les médias. Je n’aimais pas parler aux journalistes mais je devais le faire.

«Elle a déclaré qu’elle se retirait complètement du tournoi parce qu’elle ne pouvait pas y faire face.

« Cela soulève des questions beaucoup plus importantes pour moi car si elle ne peut pas faire face aux médias à Paris, elle ne peut pas faire face aux médias à Wimbledon, elle ne peut pas faire face aux médias à l’US Open.

« J’ai presque l’impression que sa carrière est en danger à cause de problèmes de santé mentale et que nous devrions prendre très au sérieux. »