Naomi Osaka revient au tennis avec une victoire dominante

TOKYO – Le monde a vu Naomi Osaka au milieu d’une controverse sur des conférences de presse, sur des couvertures de magazines, dans un documentaire Netflix et sur la plus grande scène olympique possible allumer le flambeau de la cérémonie d’ouverture dans son pays d’origine, le Japon.

Ce que nous n’avons pas vu beaucoup ces derniers temps, c’est Osaka sur le court de tennis.

Comme elle l’a démontré dimanche, c’est souvent un super look.

De retour sur les courts en dur, où elle a été la meilleure joueuse du monde au cours de la dernière année, Osaka a remporté une victoire de 6-1, 6-4 au premier tour contre la Chinoise Zheng Saisai et a laissé peu de doute sur sa forme alors qu’elle entame l’un des tournois les plus chargés de pression de sa carrière.

« Pour moi, j’ai l’impression que je me concentre plus que tout sur le tennis », a déclaré Osaka. « Jouer aux Jeux olympiques est un de mes rêves depuis que je suis enfant, donc j’ai l’impression que la pause que j’ai prise était très nécessaire, mais je me sens définitivement un peu rafraîchi et heureux à nouveau. »

Osaka, classée n ° 2 au monde, est entrée aux Jeux olympiques en tant que favorite pour la médaille d’or non seulement parce qu’elle est ostensiblement le visage de ces Jeux de Tokyo, mais en raison de son record sur une surface dure où elle a remporté ses quatre titres du Grand Chelem, y compris l’US Open l’automne dernier et l’Open d’Australie cette année.

Bien sûr, beaucoup de choses se sont passées depuis qu’Osaka a soulevé le trophée à Melbourne.

Après une rare défaite sur terrain dur contre Maria Sakkari en quarts de finale à Miami, Osaka a connu des difficultés lors de sa transition vers la saison européenne sur terre battue et a perdu tôt à Madrid et à Rome. À l’approche de Roland-Garros, elle a annoncé qu’elle ne participerait pas aux disponibilités médiatiques requises lors du tournoi, provoquant des réactions négatives de divers coins et une sévère réprimande de la Fédération française de tennis et des autres organismes de sanction du Grand Chelem, y compris une menace de la faire défaut. des événements si elle ne s’y conformait pas.

Osaka s’est ensuite retirée de Roland Garros, révélant qu’elle souffrait de dépression. Elle n’a pas joué de match de compétition depuis lors, et il n’était pas certain qu’elle réponde aux questions des médias ici.

Mais après son match, Osaka a été guidée à travers la zone mixte où les journalistes sont postés alors que les athlètes sortent du terrain. Après deux questions chacune des services de presse, des médias anglophones et des médias japonais, les responsables de la presse de la Fédération internationale de tennis l’ont précipitée.

« Pour moi, honnêtement, je ne me sens pas si bizarre à ce sujet », a déclaré Osaka à propos de parler à nouveau avec les médias. « Cela peut sembler bizarre pour vous les gars, mais je ne sais pas. Je suis heureux que je suppose que vous me posez des questions, mais plus que tout, j’étais juste concentré sur le tennis et je suppose que je me sens un peu hors de mon corps en ce moment.

Osaka a également révélé lors de sa session de 43 secondes avec les médias anglophones qu’elle avait été interrogée en mars sur l’allumage de la flamme olympique et qu’elle devait la garder secrète jusqu’à vendredi.

« J’ai été très honorée », a-t-elle déclaré. « C’est une position dont vous rêvez et personne ne peut le faire, alors quand ils m’ont demandé si je le voulais, j’ai été très surpris mais très honoré et je suis juste heureux d’être ici et de jouer, surtout à Tokyo. »

Compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des deux derniers mois, on ne savait pas à quel point Osaka serait tranchant contre Zheng, 52e. Mais dès le premier point du match, lorsqu’Osaka a réussi un as, elle contrôlait totalement son jeu et était capable d’attaquer presque tous les points avec son service ou son coup droit.

Après un premier set de 32 minutes au cours duquel Osaka n’a subi aucune pression, Zheng a finalement pu appliquer un peu avec des points de rupture à 3-4 pour égaliser le deuxième set. Mais Osaka les a écrasés avec une série de gagnants en coup droit, puis l’a clôturée régulièrement lors de sa prochaine occasion de servir.

Avec la défaite du numéro 1 Ash Barty au premier tour plus tôt dimanche, Osaka est la tête de série restante dans le peloton. Elle affrontera la Suisse Viktorija Golubic, quart de finaliste surprise de Wimbledon cette année, au deuxième tour.

« Je me sentais vraiment nerveuse », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas joué depuis la France, donc il y a des choses que j’ai l’impression d’avoir un peu mal faites, mais j’espère pouvoir m’améliorer dans les matchs que je continue de jouer. »