Naomi Osaka remporte la Silicon Valley Classic ; Emma Raducanu passe au prochain tour de Citi Open

Naomi Osaka a livré un troisième set formidable pour vaincre la Chinoise Qinweng Zheng 6-4, 3-6, 6-1 lors du premier tour de la Silicon Valley Classic. Le service d’Osaka a été précis et l’a portée tout au long du match, avec 11 as contre les trois de Zheng, tout en abandonnant un break de service et en obtenant trois breaks elle-même.

Après que Zheng ait riposté pour remporter le deuxième set, Osaka était la tête stable du décideur, permettant à son adversaire d’imploser avec trois doubles fautes dans des points cruciaux pour remporter sa première victoire depuis avril, rapporte DPA.

Osaka rencontrera Coco Gauff dans un match de deuxième tour étoilé après que Gauff ait dominé Anhelina Kalinina 6-1, 6-0.

Elle était tout simplement trop puissante pour son adversaire ukrainienne, remportant 89 % (25 sur 28) de ses premiers services pour ne jamais donner une chance à Kalinina.

La Canadienne Bianca Andreescu a été éliminée par l’Américaine Shelby Rogers 6-4, 6-2, tandis que la Russe Veronika Kudermetova a remporté une bataille acharnée contre l’Italienne Camila Giorgi 7-6 (7-2), 4-6, 7-5.

Pendant ce temps, à Washington au Citi Open, Emma Raducanu semblait en bon contact alors qu’elle relevait le défi de Louisa Chirico 6-4, 6-2 pour se qualifier pour le deuxième tour.

Raducanu rencontrera la Colombienne Camila Osorio après avoir battu l’Américaine Sofia Kenin 7-6 (7-2), 6-1, et la talentueuse du top 20 Victoria Azarenka n’a eu aucun problème contre Dayana Yastremska pour gagner 6-4, 6-0.

L’Australienne Ajla Tomljanovic a poursuivi sa belle forme avec une victoire convaincante 6-1, 6-4 contre l’Américaine Sloane Stephens, et la Tchèque Tereza Martincova s’est remise d’un horrible premier set pour vaincre Xinyu Wang 0-6, 6-4, 6 -4.

L’Allemande Andrea Petkovic a remporté une victoire 6-2, 6-2 contre la Danoise Clara Tauson, et la Russe Anna Kalinskaya a battu l’Américaine Madison Brengle 6-3, 6-0.

