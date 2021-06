Naomi Osaka reçoit un soutien après le retrait de Roland-Garros et révèle des épisodes de dépression

Naomi Osaka a envoyé des ondes de choc lorsqu’elle a annoncé sa décision de se retirer de l’Open de France 2021 en cours lundi à la suite de nombreuses controverses entourant sa décision de ne pas parler à la presse pendant le tournoi à Paris. Lundi, Osaka a annoncé que c’était « la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être » qu’elle se retire et prenne un peu de congé du sport. Elle a révélé ses accès de dépression depuis sa victoire aux États-Unis. Open 2018 et qu’avant Roland Garros cette année, elle « se sentait déjà vulnérable et anxieuse », c’est pourquoi elle a pensé qu’il valait mieux protéger sa santé mentale en évitant les médias.

Osaka avait annoncé sa décision de sauter les conférences de presse une semaine à l’avance, mais elle s’est de plus en plus isolée dans sa décision, les autres joueurs parlant de l’importance des médias dans leur succès. Après n’avoir pas assisté à la conférence de presse après sa victoire au premier tour, Osaka a été condamnée à une amende et les quatre tournois du Grand Chelem ont publié une déclaration commune menaçant Osaka d’être expulsé de Roland Garros et éventuellement des autres tournois du Grand Chelem.

Lundi, Roland-Garros s’est même moqué d’Osaka en publiant un tweet avec des joueurs faisant leurs conférences de presse, le sous-titrant « Ils ont compris leur mission ».

Après qu’Osaka ait annoncé sa décision, le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, a appelé la presse pour faire une déclaration sur le retrait d’Osaka et, ironiquement, a refusé de répondre à des questions.

Après tout le drame, Osaka a reçu le soutien de ses collègues athlètes, actuels et passés, avec la star de la NBA Stephen Curry condamnant les pouvoirs en place dans le monde du tennis. «Vous ne devriez jamais avoir à prendre une décision comme celle-ci, mais c’est tellement impressionnant de prendre la grande route quand les pouvoirs en place ne protègent pas les leurs. respect majeur @naomiosaka. »

L’international de cricket des Antilles Carlos Brathwaite a salué Osaka, l’appelant forte pour abandonner le jeu qu’elle aime pour se concentrer sur les soins personnels. « Tout le monde parle de santé mentale après le suicide d’une personne, mais ridiculise tous ceux qui essaient de protéger leur santé mentale. Vous êtes fort pour vous lever et vous exprimer et même abandonner le jeu que vous aimez pour protéger votre santé mentale. Je vous salue jeune reine », a-t-il tweeté.

L’entraîneur-chef de l’équipe NBA, les pélicans de la Nouvelle-Orléans, Stan Van Gundy, a posé une question pertinente en disant : « Juste une question pour les autorités du tennis – est-il préférable pour votre sport que Naomi Osaka joue et ne parle pas aux médias ou ne joue pas à tout? »

Double championne du Grand Chelem et participant actuellement à Paris, Victoria Azarenka a fait une fouille voilée en déclarant : « Le défi aujourd’hui est de convaincre les gens de la valeur de la vérité, de l’honnêteté, de la compassion et du souci des autres. »

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a également fait preuve de compassion envers Osaka et a déclaré: « La seule chose que je ressens, c’est que je ressens pour Naomi. J’ai l’impression que j’aimerais pouvoir lui faire un câlin parce que je sais ce que c’est. »

La sensation adolescente du tennis Coco Gauff a demandé à Osaka de rester forte et a déclaré qu’elle admirait sa vulnérabilité.

Une autre championne américaine du Grand Chelem, Sofia Kenin, a déclaré qu’elle ne pouvait pas vraiment commenter la décision d’Osaka mais la respectait néanmoins. « Je respecte sa décision. Je respecte ce qu’elle fait. Je ne peux pas vraiment commenter cela. J’ai l’impression que chacun gère ses propres affaires. »

Martina Navratilova, 18 fois championne du Grand Chelem, s’est adressée à Twitter pour exprimer sa tristesse face au retrait d’Osaka et a déclaré qu’il s’agissait de plus qu’un problème de conférence de presse. «Je suis tellement triste pour Naomi Osaka. J’espère vraiment qu’elle ira bien. En tant qu’athlètes, on nous apprend à prendre soin de notre corps, et peut-être que l’aspect mental et émotionnel est négligé. C’est plus que faire ou ne pas faire une conférence de presse. Bonne chance Naomi, nous tirons tous pour toi ! », a-t-elle tweeté.

L’ancienne joueuse du top 10 de l’ATP, Mardy Fish, a soutenu farouchement Osaka dans sa décision de protéger sa santé mentale et il était « là » pour elle. « La santé mentale n’est pas à critiquer. Rien à plaisanter. Veuillez prendre votre santé mentale. sérieusement. Sans mon système de soutien, je crois vraiment que je ne serais pas ici aujourd’hui. Ici pour vous @naomiosaka. «

Billie Jean King, qui a critiqué la décision d’Osaka de sauter les conférences de presse, a déclaré: «C’est incroyablement réconfortant que Naomi Osaka ait révélé sa vérité sur sa lutte contre la dépression. En ce moment, l’important est que nous lui donnions l’espace et le temps dont elle a besoin. Nous lui souhaitons bonne chance. »

L’ancienne n°1 mondiale Lindsay Davenport a déclaré le Chaîne de tennis qu’elle voyait un manque d’intérêt dans le tennis alors qu’elle était une joueuse active pour le bien-être de sa contemporaine Jennifer Capriati et espère qu’Osaka serait mieux traitée. En 1994, Capriati a admis qu’elle avait envisagé de se suicider en raison d’un épuisement professionnel au tennis et de problèmes liés à son apparence et à ses relations.

