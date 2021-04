Naomi Osaka profite d’un départ gagnant à l’Open de Madrid pour tenter de mettre fin à la terre battue Jinx

Du Japon Naomi Osaka a commencé sa tentative de remporter un premier titre sur terre battue avec une victoire de 7-5, 6-2 sur sa compatriote Misaki Doi lors du premier tour de l’Open de Madrid vendredi. Le numéro deux mondial de 23 ans a réussi les 32 dernières en 87 minutes grâce à six as et cinq pauses de service. Osaka, la championne en titre de l’Open d’Australie et des États-Unis, compte sept titres en carrière sur terre battue, mais n’a jamais réussi à soulever un trophée sur terre battue.

Le plus proche qu’elle a réussi à briser cette course était une demi-place à Stuttgart en 2019.

Osaka, dont la meilleure performance à Madrid était une huitième place en 2019, affrontera Karolina Muchova, la Tchèque classée 20e, au tour suivant.

