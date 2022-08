Naomi Osaka prend sa retraite du match d’ouverture des Masters de Toronto avec des douleurs au bas du dos

Naomi Osaka, quadruple championne du Grand Chelem, s’est retirée de son match d’ouverture mardi au WTA Toronto Masters avec des douleurs au bas du dos, ce qui soulève des problèmes de blessures à l’approche de l’US Open.

L’Estonienne Kaia Kanepi s’est qualifiée quand Osaka a abandonné 7-6 (7/4), 3-0. Kanepi, finaliste la semaine dernière à Washington, a eu besoin de 71 minutes sur le terrain alors qu’elle s’est cassée trois fois avant que la star japonaise ne démissionne.

La défaite a poussé l’émotionnel Osaka aux larmes.

“J’ai senti mon dos dès le début du match et malgré mes efforts, je n’ai tout simplement pas pu le faire aujourd’hui”, a déclaré Osaka.

“Je tiens à rendre hommage à Kaia pour avoir bien joué et je lui souhaite tout le meilleur pour le reste du tournoi.”

Osaka n’a disputé que six matches avec une fiche de 2-4 depuis sa défaite en finale de Miami début avril face au numéro un mondial Iga Swiatek.

Kanepi, 37 ans, a remporté sa seule rencontre précédente il y a cinq ans en trois sets à l’US Open.

« J’ai essayé de jouer mon jeu et de rester agressif. C’était un match très serré », a déclaré Kanepi. “Je sentais que j’avais besoin d’un peu plus de temps pour m’habituer à de nouvelles choses, mais après cela, je me suis senti à l’aise.”

La championne en titre de l’US Open, Emma Raducanu, de Grande-Bretagne, est sortie au premier tour, s’inclinant 7-6 (7/0), 6-2 face à l’Italienne Camila Giorgi.

Malgré le revers de sa ville natale il y a 19 ans, Raducanu a gardé le moral à l’approche de la défense de son titre à l’US Open.

“C’était un très bon match, pour être honnête”, a déclaré Raducanu. « Le niveau était assez élevé, surtout dans le premier set.

“Camila est une excellente adversaire. Elle a remporté ce tournoi l’année dernière. J’ai juste besoin de m’améliorer pour gérer les joueurs qui jouent probablement aussi vite qu’elle »

La championne canadienne en titre de la WTA, Giorgi, a remporté un premier set combatif et s’est enfuie avec le deuxième contre l’Anglaise de 19 ans, dont la défense du titre à New York commence dans moins de trois semaines.

L’Italienne fougueuse a été menée par un break dans les deux sets mais a montré son esprit en remportant les six derniers matchs de la compétition.

Giorgi a eu besoin d’un peu plus d’une heure et trois quarts pour se qualifier pour le deuxième tour face à la neuvième tête de série qui a fait son entrée dans le top 10 du classement il y a moins d’un mois.

Raducanu a dû tenir le coup dans un premier set sauvage, où le service a été interrompu dans six des douze matchs joués.

Le Britannique a sauvé un point de set lors du 12e jeu pour amener un bris d’égalité, mais s’est effondré pour perdre sept points consécutifs alors que Giorgi a pris le set après 71 minutes.

Raducanu a été breakée trois fois dans le deuxième set alors que Giorgi terminait sa victoire.

