Star du tennis japonais Naomi Osaka a dit qu’elle n’était «pas vraiment sûre» du retard Jeux olympiques de Tokyo devrait aller de l’avant alors que la ville lutte contre une flambée de cas de coronavirus moins de trois mois avant le début des Jeux.

L’état d’urgence viral dans la capitale japonaise et dans d’autres régions du pays a été prolongé la semaine dernière alors que les organisateurs se demandent s’il faut aller de l’avant face à la pression croissante pour annuler le spectacle mondial.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était correct d’accueillir les Jeux au milieu d’une pandémie mondiale, la championne en titre des États-Unis et d’Australie, âgée de 23 ans, a déclaré à la BBC « pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûre » de savoir si elles devraient avoir lieu comme prévu à partir du 23 juillet.

« Je suis un athlète et, bien sûr, je pense immédiatement que je veux jouer aux Jeux olympiques », a déclaré le quadruple vainqueur du Grand Chelem lors du tournoi WTA de Rome.

«Mais en tant qu’humain, je dirais que nous sommes dans une pandémie, et si les gens ne sont pas en bonne santé, et s’ils ne se sentent pas en sécurité, alors c’est vraiment une très grande source de préoccupation.

Plus de 10 000 athlètes de 200 pays et régions devraient se rendre à Tokyo pour les Jeux, avec une décision attendue en juin sur le nombre de supporters nationaux, le cas échéant, qui pourront y assister.

« Je n’ai jamais joué une épreuve olympique, donc ce n’est pas comme si j’aurais quoi que ce soit à comparer », a déclaré Osaka à propos de la possibilité de ne pas avoir de spectateurs.

Malgré un nombre de morts inférieur à celui de nombreux pays, le déploiement des vaccins au Japon progresse lentement et certaines régions ont connu des cas records, car des variantes plus infectieuses entraînent de nouvelles vagues de contagion.

Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition en ligne lancée la semaine dernière intitulée «Annulez les Jeux olympiques de Tokyo pour protéger nos vies» dans le but d’influencer le gouvernement et les officiels olympiques.

