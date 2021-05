Naomi Osaka optimiste malgré plus de déception d’argile à Madrid

Naomi Osaka a déclaré qu’elle avait un meilleur plan pour faire face à la terre battue après avoir subi une sortie au deuxième tour à l’Open de Madrid dimanche, la deuxième tête de série japonaise perdant 6-4, 3-6, 6-1 contre Karolina Muchova.

Osaka, le champion en titre de l’Open d’Australie et des États-Unis, a remporté sept titres en carrière sur terrain dur, mais n’a jamais réussi à soulever un trophée sur terre battue.

Jouant sa première épreuve sur terre battue depuis l’Open de France 2019, Osaka a battu sa compatriote Misaki Doi au premier tour, mais elle s’est décrochée contre un adversaire faisant ses débuts dans le top 20 cette semaine.

« J’ai une vision assez positive de cela », a déclaré Osaka après le match. « Je peux contrôler mon attitude et la façon dont je me suis battu et pour moi, je pensais que je l’ai très bien fait.

«Physiquement, je ne pense pas être fatigué. Je viens de prendre de très mauvaises décisions ponctuelles dans des moments vraiment cruciaux.

«Je pense donc que j’apprendrai de cela, et j’espère – je ne veux plus vraiment la jouer sur terre battue – mais peut-être que la prochaine fois que nous jouerons, je prendrai de meilleures décisions.

«Je suis vraiment content de la façon dont j’ai pu parler avec mon équipe après ma défaite et après ma sortie du terrain. Je pense que nous avons vraiment un plan maintenant, donc je pense que c’est bon. «

Osaka tente de remporter un troisième titre majeur consécutif à Roland-Garros le mois prochain, mais n’a jamais dépassé le troisième tour à Paris.

« Ces tournois s’appellent des tournois d’échauffement et bien sûr, nous venons tous ici pour gagner et bien faire à ces tournois aussi, mais je préférerais avoir un pic aux Français plutôt que de gagner ce tournoi et ensuite une sorte de descente », Osaka mentionné.

Muchova a battu trois des 20 meilleures joueuses, dont la numéro un mondiale Ashleigh Barty, en route pour les demi-finales de l’Open d’Australie plus tôt cette année et elle peut maintenant ajouter la numéro deux mondiale Osaka à sa liste croissante de scalps.

« J’essayais de la déplacer autant que possible », a déclaré Muchova. « C’était la tactique. Cela semble facile mais elle joue très vite, donc ce n’est pas si facile sur le terrain.

«Dans le deuxième set surtout, elle a commencé à être très agressive. Je suis revenu à ce que j’avais fait dans le premier set dans le troisième set, et encore une fois, j’ai essayé de la déplacer vers la gauche, la droite, les dropshots, mais toujours de manière rapide. «

Muchova a utilisé une seule pause de service pour remporter le premier set avant qu’Osaka, quart de finaliste à Madrid il y a deux ans, ne recule 3-1 dans le deuxième, mais se rallie pour gagner les cinq prochains matchs et forcer un décideur.

Muchova s’est regroupé et a battu Osaka au début du troisième set, puis à nouveau pour une avance de 5-1, avant de sceller la victoire en un peu moins de deux heures.

Le Tchèque rencontrera la 16e tête de série grecque Maria Sakkari, qui a écarté l’Estonie Anett Kontaveit 6-3, 6-1.

La cinquième tête de série, Aryna Sabalenka, s’est également qualifiée pour les 16 derniers avec une victoire de 6-3 et 6-3 sur Daria Kasatkina.

