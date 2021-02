Naomi Osaka met en déroute l’Américaine Jennifer Brady pour remporter l’Open d’Australie, quatrième titre du Grand Chelem

Avant que COVID-19 ne ferme le tennis il y a près d’un an, Naomi Osaka n’était que l’une des nombreuses jeunes stars du tennis féminin à se lancer dans le Grand Chelem en pensant avoir une chance de gagner. Mais après un deuxième titre à l’Open d’Australie samedi et un quatrième Grand Chelem, il n’y a plus de doute sur la force dominante chez les femmes.

La victoire 6-4, 6-3 d’Osaka sur l’Américaine Jennifer Brady en finale était sa 21e victoire consécutive depuis février dernier et l’a poussée devant toutes les joueuses actives à l’exception de Serena et Venus Williams et Kim Clijsters dans le décompte du Grand Chelem.

Cela a également montré pourquoi elle était 4-0 en finale du Grand Chelem avec une réputation bien méritée pour avoir amélioré son jeu dans les grands matches.

DAN WOLKEN:Le temps presse pour Serena Williams de remporter le Grand Chelem n ° 24

Brady, qui participait à sa première finale du Chelem, a pris de l’élan à 4-4 dans le premier set et a obtenu une balle de break avec un vainqueur du lob qui lui aurait donné une chance de servir le premier set. Mais une fois qu’Osaka a effacé cela, elle n’a jamais regardé en arrière, brisant Brady pour gagner le set, puis traversant le deuxième avec simplement un soupçon de drame.

Après avoir pris une avance de 4-0 dans la seconde en prenant le départ sur de puissants coups au sol, Osaka a été brisé pour donner un peu de vie à Brady. Mais elle a rapidement verrouillé les choses au service, s’assurant que Brady ne pouvait pas monter un rallye au deuxième set malgré un meilleur tennis vers la fin du match.

Ce n’était même pas près des représailles de leur match passionnant en demi-finale de l’US Open, qu’Osaka a remporté 7-6, 3-6, 6-3.

Brady, qui a été l’une des joueuses les plus en vue du tennis féminin depuis son retour de la pause COVID-19, a eu du mal à faire les premiers services pendant tout le match. Cela a permis à Osaka d’obtenir de la profondeur sur le retour du deuxième service, précipitant Brady dans les erreurs et jouant à plusieurs reprises loin du grand coup droit de Brady.

Avec son deuxième Open d’Australie à égaler ses deux US Open, le prochain défi pour Osaka sera de transférer sa maîtrise des courts en dur à d’autres surfaces. Elle n’a pas dépassé le troisième tour de l’Open de France ou de Wimbledon en sept apparitions combinées à ces tournois.