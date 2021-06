Naomi Osaka manquera Wimbledon mais prévoit de participer aux Jeux olympiques de Tokyo | Actualités Tennis

Naomi Osaka ne jouera pas à Wimbledon

Naomi Osaka ne jouera pas à Wimbledon cette année, mais participera aux Jeux Olympiques de Tokyo.

La quadruple championne du Grand Chelem prend du temps avec ses amis et sa famille, mais prévoit de revenir aux Jeux olympiques et est « excitée de jouer devant ses fans à domicile ».

Le All England Club a publié une déclaration, déclarant: « Naomi Osaka nous manquera beaucoup à Wimbledon cette année, mais nous comprenons parfaitement sa décision. Nous lui souhaitons un bon moment avec ses amis et sa famille et sommes impatients de l’accueillir retour à Wimbledon l’année prochaine. »

La Japonaise de 23 ans n’a plus joué depuis son retrait de Roland-Garros après le premier tour, affirmant qu’elle avait besoin d’une pause pour sa santé mentale.

Cela s’est produit après qu’elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ pour n’avoir pas organisé de conférence de presse d’après-match après sa victoire contre la Roumaine Patricia Maria Tig.

La numéro 2 mondiale Osaka a déclaré qu’elle avait souffert de dépression depuis qu’elle avait remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open en 2018 et que parler aux médias avait déclenché de l’anxiété.

Cela survient quelques heures seulement après que Rafael Nadal a annoncé qu’il se retirait de Wimbledon et des Jeux olympiques de Tokyo.

Nadal a perdu sa demi-finale de Roland-Garros face au futur vainqueur Novak Djokovic et a déclaré qu’il avait pris la décision d’aider à prolonger sa carrière car son corps avait besoin de repos.

Le tableau principal de Wimbledon devrait commencer le 28 juin, tandis que le premier tour du simple messieurs à Tokyo débutera un mois plus tard, le 24 juillet.