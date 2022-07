Naomi Osaka fera son retour au Mubadala Silicon Valley Classic

Naomi Osaka, quadruple championne du Grand Chelem, fera son retour au tennis de compétition en août en participant à un tournoi à San Jose (Califorina). Ce sera la première apparition d’Osaka à un événement depuis qu’elle a subi une défaite au premier tour à l’Open de France 2022 le 23 mai.

Elle a accepté une entrée wild-card dans le Mubadala Silicon Valley Classic lundi.

Osaka, 24 ans, s’est retirée de Wimbledon en raison d’une blessure lancinante à son tendon d’Achille gauche.

Le tournoi de San Jose commence le 1er août.

Osaka rejoint un peloton qui comprend la championne de Wimbledon Elena Rybakina, la numéro 5 mondiale Ons Jabeur et l’adolescente américaine Coco Gauff.

“Nous sommes très heureux que Naomi Osaka revienne dans la Bay Area”, a déclaré la directrice du tournoi, Vickie Gunnarsson.

“Elle a fait ses débuts en WTA lors de notre événement et la voir grandir sur et en dehors du terrain a été incroyable. Non seulement elle est une joueuse incroyable, mais son engagement en faveur de l’égalité et du changement social est vraiment inspirant », a ajouté Gunnarsson.

Le Mubadala Silicon Valley Classic a été co-fondé par Billie Jean King. Les anciens champions sont Billie Jean King, Serena Williams, Chris Evert, Martina Navratilova, Lindsay Davenport, Monica Seles, Martina Hingis, Venus Williams, Kim Clijsters et Andrea Jaeger.

Avec la contribution de Reuters

