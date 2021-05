Star du tennis japonais Kei Nishikori lundi a déclaré qu’il était d’accord avec son compatriote Naomi Osaka que les organisateurs doivent «discuter» de la possibilité de tenir Jeux olympiques de Tokyo en toute sécurité en raison de la pandémie de coronavirus. Un état d’urgence viral dans la capitale japonaise et dans d’autres parties du pays a été prolongé vendredi, moins de trois mois avant le début des Jeux retardés. Il y a eu une pression croissante de la part du public japonais pour annuler les Jeux, qui ont déjà été repoussés une fois par rapport aux dates originales de l’été dernier en raison de la pandémie. Osaka a déclaré dimanche qu’il « devrait certainement y avoir une discussion » sur la question de savoir si les Jeux olympiques devraient avoir lieu.

L’ancien numéro quatre mondial Nishikori a déclaré qu’il pourrait être difficile d’accueillir les Jeux olympiques même à huis clos, en raison du nombre élevé d’athlètes attendus.

« Je ne sais pas à quoi ils pensent, et je ne sais pas à quel point ils pensent à la façon dont ils vont faire (une) bulle, parce que ce n’est pas comme 100 personnes comme ces tournois », a-t-il déclaré après avoir battu Fabio. Fognini au premier tour de l’Open d’Italie.

«C’est 10 000 personnes dans le village qui jouent des tournois. Donc je ne pense pas que ce soit facile, surtout (avec) ce qui se passe actuellement au Japon. Ça ne va pas bien. «

Les organisateurs ont déjà déclaré que les supporters étrangers ne seraient pas autorisés à se rendre au Japon pour les Jeux.

Nishikori a raté l’US Open de l’année dernière après avoir contracté un coronavirus, alors qu’il a également dû se mettre en quarantaine dans un hôtel pendant deux semaines avant l’Open d’Australie 2021 en février.

« Si vous ne pensez qu’aux athlètes, je pense que vous pouvez le faire », a déclaré le joueur de 31 ans.

«Si vous pouvez faire (une) bonne bulle, peut-être que vous pouvez le faire, mais il y a aussi un risque. Vous savez, que se passe-t-il s’il y a une centaine de cas dans le village, ou peut-être des milliers?

«La corona, elle s’est propagée très facilement. Je vais donc dire la même chose que Naomi. Vous devez vraiment discuter, vous savez, de la manière dont vous pouvez jouer en toute sécurité. «

Le Japon a enregistré un peu plus de 10500 décès dus à Covid-19, bien moins que dans de nombreux autres pays, mais son déploiement de vaccins progresse lentement et certaines régions ont connu des cas records, car des variantes plus infectieuses entraînent de nouvelles vagues de contagion.

