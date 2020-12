Avec le tennis, comme une grande partie du monde, fermé à cause du coronavirus pandémie, Naomi Osaka s’est retrouvée avec le temps de lire et de réfléchir.

Et même si elle a remporté l’US Open pour son troisième titre du Grand Chelem, elle s’est également démarquée pour avoir dénoncé l’injustice raciale et la brutalité policière.

Aussi remarquable en 2020 pour son activisme loin du court de tennis que pour son succès, Osaka a été sélectionnée par l’Associated Press comme l’athlète féminine de l’année dans les résultats révélés dimanche après un vote des rédacteurs sportifs membres de l’AP et des écrivains de l’AP beat.

C’était difficile d’être isolé de ma famille pendant une grande partie de l’année, mais ce n’est rien comparé aux autres. C’était triste de regarder et de lire les nouvelles des personnes souffrant de COVID-19[feminine et l’effet économique et social sur tant d’emplois perdus, la santé mentale. Ce fut une année si difficile pour tant de gens, a écrit Osaka dans une interview par e-mail. Et puis regarder les injustices de la police comme George Floyd, Breonna Taylor et Jacob Blake (pour n’en nommer que quelques-uns) cet été m’a brisé le cœur. Je suis fier de ma victoire à l’US Open, mais plus encore parce que j’ai fait parler les vrais problèmes.

Osaka a recueilli 18 des 35 votes de première place et un total de 71 points.

La MVP de la finale de la WNBA, Breanna Stewart, était la suivante avec neuf votes de première place et 60 points, suivie de Sarah Fuller, la joueuse de football de Vanderbilt qui a donné le coup d’envoi à l’équipe de football des écoles, avec un vote pour la première place et 24 points.

LeBron James a été annoncé samedi en tant qu’athlète masculin AP de l’année.

Billie Jean King, 12 fois lauréate du titre du Grand Chelem en simple et une avocate pionnière depuis des décennies, a félicité Osaka pour s’être positionnée en tant que leader non seulement dans le tennis féminin mais dans tous les sports et une force de changement dans notre société.

Elle a terminé avec succès la tâche difficile consistant à atteindre l’excellence dans la performance sportive et à utiliser cette plateforme pour réussir en dehors du sport sur une scène beaucoup plus grande, a déclaré King à l’AP. Elle a déclenché une conversation sur la justice sociale, dont les résultats étaient plus grands que le tennis, plus grands que le sport, et ce faisant, a élevé la barre pour tous ceux qui veulent tirer parti des dons et des talents dont nous disposons pour faire une différence dans notre monde.

Osaka est allé 16-3 au cours de la coronavirus – calendrier de tennis tronqué les tournées professionnelles ont duré environ cinq mois; Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis 1945 et a terminé l’année au 3e rang.

La période déterminante de la saison d’Osakas est survenue en août et septembre, lorsqu’elle a compilé une séquence de 11 victoires consécutives qui comprenait l’US Open.

C’est lors d’un tournoi de mise au point à New York qu’Osaka, dont le père est haïtien et la mère est japonaise, a déclaré qu’elle ne jouerait pas sa demi-finale, rejoignant des athlètes de la NBA et d’ailleurs pour protester contre la fusillade policière de Blake.

Il y a clairement tellement de problèmes valables. Celui-ci a particulièrement résonné avec moi à cause de ma propre éducation personnelle; et pendant que la tournée de tennis était en pause, j’ai pu regarder et lire longuement les nouvelles pour la première fois de ma vie. Cet été aux États-Unis, les tensions étaient vives et ont atteint leur point d’ébullition, a déclaré Osaka. C’était le bon moment pour moi de prendre la parole.

Prenant son avance, ce tournoi s’est complètement arrêté pendant une journée.

Son activisme a mis en lumière la façon dont nous, en tant qu’individus et ligues sportives, pouvons collectivement avoir un impact, a déclaré le président-directeur général de la WTA, Steve Simon. Non seulement elle est une joueuse de tennis phénoménale, mais elle montre également comment les athlètes ont la possibilité d’utiliser leur plate-forme pour quelque chose de plus grand que le jeu ou eux-mêmes. Ses actions sont tout simplement inspirantes et elle mérite vraiment cette reconnaissance.

Lors de l’US Open, Osaka a attiré l’attention sur les victimes noires de violence en arrivant pour des matches avec des masques portant les noms de Floyd, Taylor, Tamir Rice, Elijah McClain, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery et Philando Castile.

Pour être honnête, je ne me suis vraiment pas arrêté pour penser à ce que les autres penseraient de mes actions. Les opinions des autres n’allaient pas m’empêcher de faire ce que je sais dans mon cœur était la bonne chose à faire, a déclaré Osaka. Les voix fortes de Colin (Kaepernick) et LeBron ont certainement été des influences positives pour moi et m’ont donné de la force dans mes propres convictions.

En ce qui concerne 2021, Osaka, 23 ans, a énuméré ces objectifs: travailler dur, faire mieux, prendre la parole, être gentil.

Le Japon, où elle est née, devrait accueillir les Jeux olympiques reportés l’année prochaine.

J’ai hâte d’être avec les athlètes qui attendent et s’entraînent depuis plus de 10 ans, pour célébrer une année très difficile (2020), et que cela se produise au Japon le rend encore plus spécial, a déclaré Osaka. C’est un pays spécial et magnifique rempli de culture, d’histoire et de beauté. Je ne peux pas être plus excité.

Suivez Howard Fendrich sur Twitter à l’adresse https://twitter.com/HowardFendrich

Plus de tennis AP: https://apnews.com/apf-Tennis et https://twitter.com/AP_Sports