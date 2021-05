Naomi Osaka est en conflit sur la question de savoir si les Jeux olympiques de Tokyo devraient se tenir au milieu d’une pandémie de coronavirus | Nouvelles du tennis

Naomi Osaka dit que le risque d’organiser les Jeux olympiques de Tokyo doit être soigneusement pesé

Naomi Osaka admet que les risques liés à la tenue des Jeux de Tokyo au milieu de la pandémie déchaînée de COVID-19 devraient continuer à être soigneusement discutés.

Tokyo est en état d’urgence en raison d’une augmentation du coronavirus, tandis que des enquêtes ont montré que la plupart des Japonais s’opposent à la tenue des Jeux cet été en raison des inquiétudes concernant le virus.

Osaka, n ° 2 mondial et l’un des meilleurs athlètes japonais, a déclaré que l’organisation des Jeux devrait rester un sujet de discussion tant que le sujet « mettrait les gens très mal à l’aise ».

Osaka aimerait que les Jeux olympiques aient lieu

« Bien sûr, je veux que les Jeux olympiques aient lieu, mais je pense qu’il se passe tellement de choses importantes, en particulier l’année dernière », a-t-elle déclaré. « Beaucoup de choses inattendues se sont produites.

« Pour moi, j’ai l’impression que si cela met les gens en danger … alors cela devrait certainement être une discussion, ce que je pense que c’est en ce moment. En fin de compte, je ne suis qu’un athlète, et là est toute une pandémie en cours. «

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a promis d’accélérer la campagne de vaccination du gouvernement, affirmant qu’il visait à administrer 1 million de vaccins par jour.

Osaka, qui a remporté deux fois l’US Open et l’Australian Open, a déclaré qu’elle avait déjà été vaccinée contre le COVID-19, et a ajouté qu’il ne serait pas juste de « forcer » les gens à se faire vacciner.

« Il va y avoir beaucoup de gens qui vont entrer dans le pays, donc ils doivent absolument prendre les bonnes décisions à ce sujet », a-t-elle déclaré.

«Je me suis fait vacciner (mais) je pense qu’en fin de compte, vous ne pouvez forcer personne à se faire vacciner.

Osaka a remporté son deuxième titre à l’Open d’Australie plus tôt cette année (Photo de Jason Heidrich / Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Le Japon a enregistré plus de 600000 cas de coronavirus et plus de 10500 décès, mais sa campagne d’inoculation a été relativement lente jusqu’à présent, seulement environ 2% de la population d’environ 126 millions ayant reçu au moins une dose de vaccin.

Le Comité International Olympique (CIO) a récemment annoncé que les développeurs de vaccins Pfizer et BioNTech donneraient des doses pour inoculer les athlètes et les officiels se préparant à Tokyo. Le CIO a déclaré à plusieurs reprises que les Jeux olympiques étaient organisés comme si les vaccins n’étaient pas disponibles, mais a fait de gros efforts pour faire vacciner les athlètes.

