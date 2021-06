Naomi Osaka devrait être hébergée sur la santé mentale, pas menacée

Il est profondément troublant que Naomi Osaka se soit sentie obligée de se retirer de Roland-Garros, l’un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis. Il est également illégal de lui faire sentir qu’elle avait besoin de se retirer.

Osaka, 23 ans, est actuellement la deuxième joueuse de tennis au monde. Elle a remporté les deux précédents tournois du Grand Chelem et en a remporté quatre au total au cours de sa jeune carrière de tennis.

Osaka, qui a déménagé aux États-Unis à l’âge de 3 ans en provenance du Japon, souffre de dépression et d’anxiété. En 2018, elle a présenté des excuses en larmes lors de la cérémonie de remise des trophées après avoir remporté (sans perdre) son premier tournoi du Grand Chelem, l’US Open, contre la favorite du public américain, Serena Williams. Williams, qui est probablement la plus grande joueuse de tennis qui ait jamais vécu, a rapidement fait savoir à tout le monde – y compris Osaka, en particulier Osaka – que la jeune femme de 20 ans n’avait rien à faire pour s’excuser.

Les chuchotements et les gestes de Williams pour essayer de consoler Osaka, et son exhortation à la foule d’arrêter de huer et de donner le crédit là où c’est dû, ont démontré que les dons sportifs prodigieux de Williams sont assortis d’un cœur compatissant. Je me souviens encore à ce jour à quel point j’étais ému par ce que Williams a fait. Regardez par vous-même ici.

Menaces au lieu d’accommodements

Les autorités gouvernantes des quatre tournois du Grand Chelem de tennis auraient dû apprendre d’Osaka et de Williams. Avant son premier match à Roland-Garros, Osaka avait informé les responsables du tournoi que les conférences de presse avaient un impact négatif sur sa santé mentale et qu’elle serait prête à recevoir une amende pour ne pas y avoir participé pendant le tournoi. Elle a également dit qu’elle espérait que les amendes qu’elle paierait seraient a fait un don à « un organisme de bienfaisance en santé mentale. »

Étonnamment, non seulement le président de la Fédération française de tennis n’a pas accepté la demande raisonnable d’Osaka pour un accommodement, mais il a persuadé les dirigeants des trois autres tournois du Grand Chelem – l’US Open, Wimbledon et l’Open d’Australie – de rendre public le contenu d’un lettre qu’ils ont écrite à Osaka dans laquelle ils ont menacé de disqualifier Osaka des quatre tournois.

« Nous avons informé Naomi Osaka que si elle continuait à ignorer ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s’exposerait à d’éventuelles conséquences d’une violation du Code de conduite », indique le communiqué. « Comme on pouvait s’y attendre, les violations répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris le défaut de participer au tournoi … et le déclenchement d’une enquête pour infraction majeure qui pourrait entraîner des amendes plus substantielles et de futures suspensions du Grand Chelem. »

Ces menaces ont conduit Osaka à se retirer de Roland-Garros et «prendre du temps loin du tribunal. » Elle s’est excusée pour tout inconvénient qu’elle a causé. Comme Williams l’a judicieusement suggéré en 2018 après qu’Osaka l’ait démolie 6-2, 6-4 pour remporter l’US Open, Osaka ne doit des excuses à personne.

On ne peut pas en dire autant des dirigeants des quatre tournois de tennis du Grand Chelem. En effet, ils ne semblent pas connaître ou se soucier de la loi anti-discrimination. Les problèmes de santé mentale, y compris la dépression et l’anxiété, sont des troubles cérébraux. Ils ne sont pas causés par une personnalité défectueuse ou une mauvaise parentalité. Selon la loi, y compris la loi française, un employeur est tenu de prendre en compte raisonnablement les problèmes de santé mentale des employés et des employés potentiels.

La maladie mentale est un problème de santé

Osaka est une joueuse de tennis professionnelle qui gagne sa vie en jouant au tennis. Le président de la Fédération française de tennis l’a empêchée de le faire à Roland-Garros, et les responsables des autres tournois du Grand Chelem ont menacé de faire de même lors de leurs tournois. Menacer de retenir les problèmes de santé mentale d’une personne contre elle est illégal. La volonté d’Osaka d’être condamnée à une amende plutôt que de participer à des conférences de presse qui aggravent ses problèmes de santé mentale était une demande d’aménagement raisonnable à laquelle les autorités dirigeantes du tennis auraient dû consentir.

Pour sa part, la jeune Osaka a déclaré avec maturité et altruisme dans son communiqué de retrait: « Je veux vraiment travailler avec le Tour pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans. »

Quant à Williams, elle a encore une fois dit exactement ce qu’il fallait : « J’aimerais pouvoir lui faire un câlin. … Je pense qu’elle fait de son mieux.

Les autorités dirigeantes du tennis doivent également faire de leur mieux. La loi les oblige à le faire. Tout aussi important, la décence humaine fondamentale l’exige. Les dirigeants des quatre tournois du Grand Chelem se sont engagés tardivement à répondre aux préoccupations d’Osaka – après son retrait, au milieu d’un contrecoup de sympathie.

Naomi Osaka est une joueuse de tennis phénoménale qui, comme des millions de personnes dans le monde, a un problème de santé qu’elle essaie de gérer. Menacer de la priver de son gagne-pain n’a fait qu’empirer les choses.

Scott Douglas Gerber est professeur de droit à l’Ohio Northern University, chercheur associé au Projet de théorie politique de l’Université Brown et membre de longue date du Comité consultatif de l’Ohio auprès de la Commission américaine des droits civils. Les opinions exprimées ici n’engagent que lui.