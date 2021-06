Naomi Osaka devrait être applaudie pour avoir donné la priorité à la santé mentale, déclare Sloane Stephens

Naomi Osaka devrait être soutenue et applaudie pour sa décision de se retirer de Roland-Garros pour se concentrer sur sa santé mentale, a déclaré mardi l’ancienne championne de l’US Open et membre du WTA Players’ Council, Sloane Stephens.

La Japonaise d’Osaka a quitté le Grand Chelem sur terre battue lundi après avoir refusé d’assister aux conférences de presse obligatoires d’après-match et révélé qu’elle souffrait de dépression depuis trois ans.

« Devant prendre du recul et dire: » Hé, je dois faire ça pour moi « , nous devrions la soutenir et l’applaudir, car beaucoup de gens ne feraient pas ça », a déclaré Stephens après sa victoire au premier tour.

« Beaucoup de gens jouent en étant malheureux et en colère et en ne pouvant pas s’exprimer et dire ces choses. »

Stephens, la championne de l’US Open 2017, élue au Conseil des joueurs en août 2019, a déclaré qu’elle espérait que la quadruple grande gagnante reviendrait plus forte après son absence de la tournée.

« Nous devrions être plus tolérants et lui permettre de prendre le temps dont elle a besoin pour travailler sur elle-même et s’améliorer afin qu’elle puisse être dans une meilleure position pour jouer au tennis, être heureuse et profiter de son tennis », a-t-elle déclaré.

« Mais je pense qu’il doit absolument y avoir un dialogue plus ouvert sur ce que non seulement elle mais tout le monde en tournée traverse. Je pense que nous n’en parlons pas assez », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espère que la décision d’Osaka incitera les autres à s’exprimer lorsqu’ils sont aux prises avec leur santé mentale.

« Les sentiments sont réels et nous sommes tous humains, alors j’espère qu’elle prendra le temps dont elle a besoin. J’espère qu’elle se sent mieux et j’espère qu’elle recommencera à gagner. »

Coco Gauff, qui a partagé une interview émotionnelle sur le terrain avec Osaka après être tombée contre elle à l’US Open 2019, a fait écho aux commentaires de Stephens.

« Évidemment, j’ai de bons moments avec elle sur le terrain et en dehors du terrain », a déclaré Gauff après sa victoire au premier tour.

« C’est malheureux qu’elle vive ce qu’elle vit. Je ne peux que donner un coup de main pour le soutien. La visite n’est pas la plus facile. Je parle à d’autres joueurs et ils ont vécu des choses similaires dans le passé », a-t-elle déclaré.

« J’espère qu’elle pourra battre ça et en sortir meilleure et plus forte. »

