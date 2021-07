Naomi Osaka confirme qu’elle fera des conférences de presse aux Jeux olympiques de Tokyo

La star du tennis Naomi Osaka a déclaré lundi qu’elle voulait être en pleine forme aux Jeux olympiques et participerait à des conférences de presse, après s’être retirée de plusieurs tournois, citant ses problèmes de dépression et d’anxiété. La numéro deux mondiale a déclaré au diffuseur national japonais NHK qu’elle se préparait à jouer à domicile aux Jeux de Tokyo reportés par la pandémie, après s’être retirée de Wimbledon et de Roland-Garros.

« Je me prépare petit à petit pour être au sommet de ma forme pour les Jeux olympiques », a écrit le joueur de 23 ans dans un message publié par le diffuseur.

« Depuis que j’ai attiré l’attention du monde, j’ai toujours eu des accès d’anxiété. C’est particulièrement le cas à l’approche des grandes compétitions. »

Osaka a déclenché un débat sur la santé mentale en juin après avoir abandonné sa campagne à Roland-Garros juste un match après un différend sur les devoirs des médias.

La joueuse japonaise avait déclaré que les conférences de presse d’après-match étaient préjudiciables à sa santé mentale et les avait comparées à » donner des coups de pied aux gens quand ils sont à terre « .

Elle a ensuite révélé son combat contre la dépression et l’anxiété dans un article sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle souhaitait s’éloigner du jeu pour s’améliorer.

Dans le message publié par NHK, Osaka a déclaré qu’elle était « fier » de jouer pour son pays aux Jeux, ajoutant qu’elle participerait à des conférences de presse tout en tenant compte de sa santé mentale.

Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ et menacée de disqualification de Roland Garros après avoir refusé d’honorer les engagements médiatiques obligatoires.

Les organisateurs de Roland-Garros ont protesté qu’ils l’avaient traitée avec « soins et respect » après avoir été accusés d’avoir la main lourde.

L’agent d’Osaka a déclaré le mois dernier qu’elle s’était retirée de Wimbledon pour passer du temps avec ses amis et sa famille.

Mais il a ajouté qu’elle était « excitée de jouer devant ses fans à domicile » à Tokyo 2020, qui commence le 23 juillet.

