Naomi Osaka affronte Roger Federer, le record d’élite de Monica Seles dans l’ère ouverte

Naomi Osaka a remporté son quatrième titre du Grand Chelem samedi en battant l’Amérique Jennifer Brady en deux sets à la Rod Laver Arena pour remporter le open d’Australie Titre en simple féminin 2021. Osaka a enregistré une victoire 6-4, 6-3 en une heure et 17 minutes pour remporter son quatrième titre du Grand Chelem à sa quatrième participation dans une finale du Grand Chelem. Les seuls autres joueurs à avoir remporté leurs quatre premières finales du Chelem à l’ère ouverte (depuis 1968) sont Roger Federer et Monica Seles.

En plus de cela, elle n’est que la quatrième joueuse en simple féminin et la septième au classement général à être dans la liste des joueuses actives à avoir remporté quatre titres ou plus au Grand Salm. La liste d’élite qu’Osaka a rejoint samedi comprend Serena Williams, Venus Williams, Kim Clijsters, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Avec son quatrième titre du Chelem samedi, Osaka est à égalité avec Kim Clijsters, Hana Mandlikova et Arantxa Sanchez, qui ont également le même nombre de titres du Grand Chelem à leurs noms. Elle a surpassé Jennifer Capriati, Lindsay Davenport et Angelique Kerber, qui en ont toutes trois.

C’est le deuxième titre quand Osaka remporte l’Open d’Australie juste après être devenu le champion de l’US Open l’année précédente. Osaka avait remporté ses premier et deuxième titres du Grand Chelem de la même manière en 2018 et 2019.

Avec la victoire de samedi, Osaka compte désormais 14 victoires consécutives en Grand Chelem et une séquence de 21 victoires consécutives.

Avant la finale, Osaka avait déclaré qu’elle venait d’une mentalité où elle pensait que personne ne se souvenait vraiment du finaliste. On se souvient peut-être de la personne mais le nom qui est gravé dans les trophées est celui du vainqueur et par conséquent, elle veut gagner ces grands titres.

Elle a fait exactement cela samedi.

Brady avait commencé nerveusement et s’était cassée au début du premier set même si Osaka avait du mal à obtenir ses premiers services. Cependant, Brady a ensuite calmé ses nerfs et a fait reculer Osaka. À partir de là, les deux femmes se sont affrontées et ont même sauvé des points de rupture pour rester résilientes. Alors qu’Osaka menait 5-4 et Brady restait dans le premier set, Brady a eu un moment à oublier lorsqu’elle a raté un simple coup droit pour remettre le premier set aux Japonais.

Osaka a commencé le deuxième incendie en réussissant à trouver ses premiers services et à montrer son coup droit et son revers dominants. Osaka a utilisé tout son éclat pour faire sauter Brady au départ et prendre une avance de 4-0 dans le deuxième set. Cependant, Brady s’est battue durement et a même cassé Osaka une fois, mais la figure emblématique a tenu ses nerfs tout en servant pour le match et a remporté son match de service 40-0 pour remporter le titre.