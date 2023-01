Naomi Osaka absente de l’Open d’Australie

Naomi Osaka est devenue un sujet tendance pour se retirer de l’Open d’Australie une semaine seulement avant le début du tournoi.

Osaka n’a pas expliqué pourquoi elle a décidé de se retirer, mais les fans pensent que c’est à cause d’une blessure survenue l’année dernière.

Naomi a subi une blessure au tendon d’Achille qui l’a obligée à se retirer de Wimbledon en juin et plus tard à déclarer forfait pour le Toray Pan Pacific Open en septembre pour cause de maladie.

À l’époque, elle devait jouer un match de deuxième tour contre Beatriz Haddad Maia lors du tournoi de septembre lorsqu’elle a parlé de la nouvelle lors d’une conférence de presse, selon l’Association mondiale de tennis.

“C’est un honneur de pouvoir jouer au Toray Pan Pacific Open devant des fans incroyables ici au Japon”, a déclaré Osaka. « Cela a été et sera toujours un tournoi spécial pour moi et j’aurais aimé pouvoir entrer sur le terrain aujourd’hui, mais mon corps ne me le permet pas. Merci pour tout votre soutien cette semaine et je vous verrai l’année prochaine.

Ce n’est un secret pour personne la quantité de talent que possède le TBD an old. Elle était auparavant classée n ° 1 par la WTA et a remporté les ouvertures australienne et américaine à deux reprises entre 2018 et 2021.

Ce n’est pas non plus un secret qu’Osaka est un grand défenseur de la santé mentale. À tel point qu’en mai, elle a annoncé qu’elle ne participerait pas à Roland-Garros, invoquant l’anxiété suscitée par les conférences de presse d’après-match.

“Je ne banaliserais jamais la santé mentale ou n’utiliserais pas le terme à la légère”, avait alors déclaré Osaka. “La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à faire face à cela.”

Malheureusement, les médias et la haute surveillance de la salle de presse ont également contribué à sa décision. Elle a déclaré qu’il entretenait de bonnes relations avec les médias mais trouvait le format de la conférence de presse obsolète. Elle a dit qu’elle préférait davantage d’interactions « peer to peer » avec les journalistes.

“J’ai communiqué que je voulais sauter les conférences de presse à Roland Garros pour prendre soin de moi et préserver ma santé mentale”, a-t-elle écrit. «Je m’en tiens à cela. Les athlètes sont des humains.

La dernière fois que les fans ont vu Osaka sur le terrain, c’était à l’été 2021 pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 retardés pour jouer pour le Japon. Elle a été éliminée au troisième tour par Marketa Vondrousova de la République tchèque, 6-1, 6-4.

Heureusement, Osaka a terminé la saison 2021 au 12e rang mondial malgré tous les revers. En ce qui concerne le classement WTA en 2022, Osaka est tombé au n ° 42.

La quadruple championne du Grand Chelem a depuis eu du mal à retrouver sa forme après des blessures et du temps loin du tennis, mais cela ne l’a pas empêchée de se rendre au sac.

Osaka reste l’une des athlètes les mieux rémunérées au monde, avec des accords de parrainage qui ont poussé son revenu annuel à plus de 50 millions de dollars, selon Forbes.

En dehors du tribunal, Osaka dispose d’une agence de représentation qu’elle a lancée en mai pour prendre davantage le contrôle de son portefeuille d’activités croissant. Osaka et son agent de longue date, Stuart Duguid, ont quitté IMG, le conglomérat de sports et de divertissement, pour commencer Evolve. Nick Kyrgios, une star du tennis australienne, a également rejoint l’agence depuis, selon le New York Times.

Le lancement d’Evolve a permis à la superstar de s’intéresser à la culture et aux affaires.

“Ce n’est pas quelqu’un qui aime jouer à des jeux vidéo et se gaver de Netflix toute la journée”, a déclaré Duguid, qui travaille en étroite collaboration avec Osaka depuis son adolescence.

Duguid a prédit que le portefeuille d’activités d’Osaka pourrait atteindre 150 millions de dollars par an dans les années à venir grâce à des investissements et à des entreprises telles que Kinlò, une société de produits de soins de la peau axée sur les personnes à la peau plus foncée.

Son bousculade ne s’arrête pas là ! En décembre, Osaka a publié un livre pour enfants, “The Way Champs Play”. Elle a écrit qu’elle espérait que le livre “inspire les enfants à poursuivre leurs rêves et les encourage à croire qu’ils peuvent faire tout ce à quoi ils pensent”.