Naomi Girma de l’USWNT écrit un article émouvant sur l’importance de la santé mentale

Lorsque Naomi Girma fera ses débuts à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, la défenseuse américaine aura un nom en tête : Katie Meyer.

Girma et Meyer étaient coéquipières à Stanford avec l’attaquante Sophia Smith, qui fera également ses débuts en Coupe du monde pour l’USWNT en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Meyer, gardien de but du Cardinal, était « le plus vrai ami que j’aie jamais eu », a écrit Girma dans un Article de la Tribune des joueurs cette semaine.

Girma a également qualifié Meyer de « la dernière personne dont vous penseriez qu’elle se suiciderait ». Meyer est décédé par suicide le 1er mars 2022.

Girma dédie non seulement sa première Coupe du monde à Meyer, mais s’associe également à FOX Sports et Common Goal USA pour lancer une nouvelle initiative de santé mentale. Smith et la défenseuse de l’USWNT Sofia Huerta font également partie du projet, qui comprend une série de longs métrages en trois parties et plusieurs messages d’intérêt public sur le sujet produits par FOX Sports.

Le contenu sera diffusé sur les plateformes de télévision, en ligne et de médias sociaux de FOX Sports et présentera des interviews exclusives de Girma, Smith et Huerta documentant l’importance de la santé mentale dans le sport.

FOX Sports partagera également des histoires d’athlètes féminines à travers les États-Unis qui naviguent dans leurs propres parcours de santé mentale, ainsi que le travail de sensibilisation à la santé mentale d’organisations liées à Common Goal USA.

« FOX Sports est fier d’exploiter notre large éventail d’actifs multiplateformes pour propulser le mouvement Common Goal pendant notre couverture de la Coupe du monde féminine », a déclaré Terri Hines, vice-présidente exécutive des communications de FOX Sports. « Nous sommes impatients de concentrer notre narration sur cette importante initiative de santé mentale avec des joueuses et des modèles incroyables de l’équipe nationale féminine des États-Unis. »

L’objectif commun « engagement de 1 % », dans lequel FOX Sports s’est engagé à consacrer 1 % de sa couverture de la Coupe du monde jusqu’en 2026 à raconter l’histoire du football pour de bonnes plateformes, sera consacré à l’initiative de santé mentale tout au long du tournoi de 2023. .

Il s’agit de la deuxième Coupe du monde de FOX Sports sous la » promesse de 1% » après l’avoir prise en compte dans sa couverture lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA 2022 au Qatar.

« C’est tellement puissant de voir FOX Sports prendre l’engagement de 1% aux côtés de tant d’entre nous, athlètes cette Coupe du monde », a déclaré Girma dans un communiqué mardi. « Nous espérons que cette initiative créera un précédent dans le football selon lequel donner la priorité au bien-être mental à tous les niveaux du jeu est tout aussi important que de maintenir sa santé physique. »

Dans l’ article de Players ‘Tribune , Girma a déclaré que Meyer l’encourageait souvent lors de sessions d’étude nocturnes sur le campus de Stanford, et Meyer dirait à Girma qu’elle ferait un jour partie de l’équipe nationale féminine américaine et jouerait dans une Coupe du monde.

« Vous aviez raison », a écrit Girma. « Tu as toujours eu raison. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi. Tu as touché la vie de tant de gens en seulement 22 ans. Tu voulais changer le monde plus que quiconque que j’ai jamais connu.

« Alors, nous allons nous assurer que nous perpétuons votre héritage. Nous allons nous assurer que votre lumière ne s’éteindra jamais. »

Girma a écrit qu’elle pleurait toujours la mort de Meyer, et lancer l’initiative de santé mentale à la mémoire de Meyer tout en se préparant à jouer dans l’événement de football le plus important de sa vie n’a pas été facile.

« Mais je sais aussi à quel point la vie est précieuse », a écrit Girma. « Je sais combien de personnes souffrent. Je sais que les gens sourient le plus, rient le plus fort, aiment les gens le plus durement et brillent le plus. Parfois, ils traversent des choses que vous ne pourriez jamais imaginer. «

Vous pouvez regarder l’intégralité de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en direct sur FOX, FS1 et l’application FOX Sports du 20 juillet au 20 août. FOX et l’application FOX Sports.

