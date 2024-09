Naomi Campbell s’exprime après avoir été bannie des principales organisations caritatives d’Angleterre à la suite d’une enquête financière | Naomi Campbell | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Naomi Campbell s’exprime à la suite de la récente enquête financière.

Jeudi 26 septembre, la Charity Commission britannique a publié des conclusions affirmant que le mannequin de 54 ans avait « mal gouverné » et avait « une gestion financière inadéquate » en ce qui concerne son organisation Fashion for Relief, créée en 2015 pour collecter des fonds pour diverses causes environnementales et humanitaires, selon Personnes.

Suite à l’enquête, Naomi et d’autres ont été accusés d’utiliser leur position au sein de l’organisation pour payer des vols, des séjours somptueux à l’hôtel et des cigarettes.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Ces coûts comprenaient les soins de spa, le service en chambre et l’achat de cigarettes et de produits hôteliers », selon le rapport.

Selon un communiqué de presse« L’enquête a révélé qu’entre avril 2016 et juillet 2022, seulement 8,5 % des dépenses globales de l’organisme de bienfaisance étaient consacrées à des subventions caritatives. »

Fashion for Relief a été dissoute en mars 2024.

Suite à l’enquête, Naomi a maintenant été interdite de diriger une organisation caritative en Angleterre et au Pays de Galles pendant cinq ans alors que ses co-administrateurs, Bianka Hellmich et Véronique Chouse sont également vu interdire de servir en tant qu’administrateurs pendant respectivement neuf et quatre ans.

Après l’annonce de la nouvelle, Naomi a parlé au Presse associée pour aborder la situation dans laquelle elle a nié tout acte répréhensible, mais a ajouté qu’elle était « extrêmement préoccupée » par les accusations contenues dans le rapport.

« Je n’avais pas le contrôle de mon organisme de bienfaisance, j’ai confié le contrôle à un employeur légal » Naomi dit. « Nous enquêtons pour savoir quoi et comment, et tout ce que je fais et chaque centime que j’ai collecté va à des œuvres caritatives. »

Si vous l’avez manqué, il semble y avoir du sang-froid entre Naomi et ce grand patron de la mode.