Naomi Campbell s’est tournée vers la drogue et l’alcool pendant son ascension vers la gloire : « Je me suicidais »

Naomi Campbell a parlé franchement de ses souffrances liées à la toxicomanie lors de son ascension vers la célébrité dans les années 90.

Campbell, aujourd’hui âgée de 53 ans, a admis qu’elle se « suicidait » lentement avec de la drogue au début de sa carrière dans le documentaire AppleTV+, « The Super Models ».

Elle a été rejointe par Linda Evangelista, Christy Turlington et Cindy Crawford pour un aperçu en quatre parties des coulisses de leur vie dans l’industrie du mannequin.

Campbell a admis qu’elle s’était tournée vers la drogue et l’alcool pour l’aider à faire face à ses sentiments refoulés, en particulier lorsque son cher ami Gianni Versace a été assassiné.

« Le deuil a été une chose très étrange dans ma vie parce qu’il n’est pas toujours [show] », a expliqué Campbell. « Je suis sous le choc et je panique quand cela se produit réellement, et plus tard, c’est quand je casse. Mais j’ai gardé la tristesse à l’intérieur, je me suis contentée de la gérer. »

Versace a été abattu sur le perron de son immeuble le 15 juillet 1997, alors qu’il rentrait chez lui à pied depuis un café voisin. Le tireur, Andrew Cunanan, a été retrouvé mort quelques jours plus tard après une vaste chasse à l’homme.

« Il était très sensible au fait de me sentir, comme s’il me poussait. Il me poussait à sortir et à aller plus loin alors que je ne pensais pas avoir le courage de le faire en moi. Alors, quand il est mort, mon chagrin est devenu très fort. mauvais », réfléchit-elle.

Campbell a avoué qu’elle avait tenté de « dissimuler » son chagrin pendant les périodes tumultueuses.

« La dépendance est une telle chose, c’est juste une connerie, c’est vraiment le cas. »

« Vous pensez : ‘Oh, ça va guérir cette blessure.’ Ce n’est pas le cas. Cela peut provoquer une peur et une anxiété énormes. Alors je me suis vraiment mis en colère. »

Le mannequin a déclaré qu’elle s’était inscrite en cure de désintoxication en 1999 après avoir vécu une série d’incidents traumatisants, notamment son effondrement lors d’une séance photo après cinq ans de dépendance à la cocaïne.

« Quand vous essayez de cacher quelque chose, vos sentiments… J’ai essayé de cacher ça avec quelque chose. Vous ne pouvez pas le cacher. Je me suicidais. C’était très blessant. »

Campbell a également été confrontée à des problèmes d’abandon de la part de ses parents, qui, selon elle, étaient un facteur majeur de sa toxicomanie.

« Cela revient encore parfois. Mais j’ai maintenant les outils pour y faire face quand cela se produit », a déclaré Campbell dans la série documentaire. « Je dois penser à quelque chose en dehors de moi – à quelque chose de plus grand que moi-même. »

En juin, le mannequin a annoncé qu’elle avait accueilli son deuxième enfant et son premier fils dans une publication Instagram supprimée depuis.

Campbell a annoncé la naissance de son premier enfant en mai 2021.