Naomi Campbell réagit au décès de Liam Payne 5 ans après leur brève relation | Liam Payne, Naomi Campbell | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Naomi Campbell réagit à Liam PayneLe passage tragique des années après leur brève aventure.

Si vous ne le saviez pas, le mannequin de 54 ans et le défunt chanteur de 31 ans sont brièvement sortis ensemble en 2019 après avoir flirté sur Instagram et avoir été repérés à plusieurs dates.

Plus d’une semaine après Liamça passe, Naomi j’ai laissé un message à mon ami Nicole ScherzingerL’hommage sur Instagram au regretté Une Direction chanteur.

Continuez à lire pour en savoir plus… « Cela a été si difficile à gérer que vous ne soyez plus là, mais je suis reconnaissant d’avoir connu votre bon cœur, votre âme douce et votre caractère. Vous avez apporté tellement de joie, de lumière et de rires dans la vie de ceux qui vous connaissaient vraiment. Tu vas me manquer mon ami et je te porterai dans mon cœur. Mes pensées et mes prières vont à votre famille. 🙏🏽♥️. Nicole46 ans, a écrit en partie à Liam.

Dans les commentaires, Naomi a réagi en partageant les emojis « 🕊️💔🕊️🙏🏾 ».

