Naomi Campbell pousse Hollywood à se déshabiller pour la Fashion Week de New York

Les célébrités hollywoodiennes ont laissé peu de place à l’imagination lors du lancement de la nouvelle collaboration de Naomi Campbell.

Mardi soir, des stars comme Emily Ratajkowski, Leni Klum et Lori Harvey portaient des looks à peine visibles pour soutenir la nouvelle ligne du mannequin avec PrettyLittleThing.

La collection, conçue par Campbell, Victor Anate et Edvin, a été présentée lors d’un défilé avant la Fashion Week de New York. Naomi a illuminé la nuit dans une robe noire transparente avec des clous argentés.

NAOMI CAMPBELL ÉTONNE DANS UNE ROBE TRANSPARENTE ET COUPE-BAS À LA FASHION WEEK DE LONDRES

Elle a associé la robe à de grandes boucles d’oreilles argentées et à des talons noirs, et elle a défilé lors de son propre défilé.

Naomi s’est rendue sur Instagram mercredi pour partager quelques détails sur sa collaboration avec la marque de mode.

« Après 37 années incroyables sur les podiums, je suis ravi d’avoir l’opportunité de partager ma dernière aventure de l’autre côté – en tant que designer ! Surtout au début de la NYFashionWeek ! » elle a commencé sa légende.

Elle a remercié l’équipe créative derrière le partenariat et a conclu son article en disant : « Merci, du fond du cœur, d’avoir fait de cette collection une réalité, changeant le rythme de la fast fashion. »

Son collègue mannequin Ratajkowski portait une robe transparente jaune moutarde à décolleté profond pour l’événement. Elle a associé le look à des sous-vêtements noirs qui transparaissaient à travers la robe.

Winnie Harlow a assisté à l’événement dans une combinaison transparente avec un soutien-gorge en dentelle noire et un manteau surdimensionné en fausse fourrure noire.

La fille de Heidi Klum, Leni, a non seulement assisté à l’événement, mais elle a également participé au spectacle. L’aspirante mannequin, 19 ans, portait une jupe deux pièces blanche transparente avec un soutien-gorge en dentelle blanche.

La fille de Steve Harvey, Lori, était également présente au Cipriani 25 Broadway mardi soir.

La mondaine portait une robe noire, également transparente, avec un décolleté plongeant. Lori a accessoirisé le look avec de nombreux bijoux en or, notamment des colliers ras du cou et de grandes boucles d’oreilles.

Campbell, 53 ans, a connu quelques mois mouvementés. En juin, le mannequin a annoncé qu’elle avait accueilli son deuxième enfant et son premier fils dans une publication Instagram supprimée depuis.

Naomi a annoncé la naissance de son premier enfant en mai 2021.

« Une belle petite bénédiction m’a choisie pour être sa mère, je suis tellement honorée d’avoir cette âme douce dans ma vie qu’il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi, mon ange », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux à l’époque. , accompagnée d’une photo des pieds de son bébé dans sa paume. « Il n’y a pas de plus grand amour. »

Campbell n’a pas donné de détails sur l’une ou l’autre des naissances, mais a déclaré à Vogue l’année dernière sa fille, « Elle n’a pas été adoptée, c’est mon enfant. »

Elle a dit qu’elle en révélerait davantage sur la façon dont elle est venue au monde dans un prochain livre.