Naomi Campbell a partagé son meilleur conseil pour arrêter de fumer – et éviter de fumer – alors qu’elle continue avec un coup de pied pour la santé du Nouvel An.

La top-modèle de 50 ans a renoncé à son habitude de ciggie pour 2021 et continue de progresser pendant trois semaines avant la nouvelle année.

Selon les statistiques, 80% des résolutions du Nouvel An échouent dans les six premières semaines de l’année – alors que les chercheurs pensent qu’il faut 66 jours pour qu’une nouvelle habitude devienne automatique.

Naomi a l’air d’être déterminée à ne pas revenir à ses manières bouffantes – et a expliqué comment elle s’assure de tenir sa promesse.







(Image: AFP via Getty Images)



The Sun on Sunday rapporte que l’icône de la mode déclare: «Je me suis arrêté le soir du Nouvel An.

«Chaque après-midi, je nage dans l’océan pendant une heure ou deux et je m’assois juste dans l’océan.

«Cela m’aide à nettoyer mes poumons car il faut 21 jours pour éliminer la nicotine de votre système.»







(Image: Splash News)



Les autres fumeurs de cigarettes pourraient voir ce conseil s’avérer un défi difficile, car faire un plongeon autour des îles britanniques présenterait actuellement des températures inférieures à zéro.

Cependant, Naomi elle-même est actuellement en train de baigner le soleil et la mer au Kenya – où les températures moyennes sont en moyenne plus agréables en fin de 27 ° C.

Naomi a eu du mal à arrêter de fumer au fil des ans – parlant de son habitude de stop-start en 2014, 2017 et à nouveau l’année dernière.

La star aurait déjà essayé l’hypnotisme et les patchs à la nicotine pour essayer de se débarrasser de cette habitude.







(Image: Splash News)



Alors qu’elle avait déjà parlé des difficultés à éviter les pédés, en disant: « Les gens m’ont dit que la cigarette était plus difficile à arrêter que l’alcool. Je n’y croyais pas, mais tu sais quoi? C’est plus dur.

«Je ne suis pas quelqu’un qui veut éclairer l’intérieur des maisons, y compris la mienne, et je ne veux plus rester dehors au coin des rues.

«C’est toujours un combat. En fait, le simple fait d’en parler me donne envie d’en avoir un, alors arrêtons-nous, s’il vous plaît! Mais j’essaye vraiment. »