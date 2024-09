Naomi Campbell interdite d’être administratrice d’une association caritative au Royaume-Uni

Les engagements caritatifs de Naomi Campbell ont été suspendus, après qu’une commission britannique a affirmé que les fonds destinés à son programme Fashion for Relief n’étaient pas tous destinés à l’aide humanitaire.

La Charity Commission, qui enregistre et réglemente les organisations caritatives en Angleterre et au Pays de Galles, a estimé que l’organisation caritative de Campbell était « mal gouvernée » avec une « gestion financière inadéquate » après une enquête. enquête de trois ans dans les activités financières de l’organisation. La commission a déclaré avoir découvert plusieurs incidents présumés de « mauvaise conduite et/ou mauvaise gestion » et a interdit à Campbell de servir en tant qu’administrateur caritatif en Angleterre et au Pays de Galles pendant cinq ans.

Le mannequin vétéran a fondé Fashion for Relief en 2005. L’association caritative dit depuis, il a collecté plus de 15 millions de dollars pour soutenir les personnes touchées par les crises humanitaires, notamment l’ouragan Katrina, la guerre en Syrie et les catastrophes naturelles en Haïti et au Japon. Cependant, l’organisme de bienfaisance a été radié du registre des organismes de bienfaisance et la commission a déclaré dans un communiqué annonce de jeudi qu’elle a récupéré plus de 344.000 livres (460.000 US$) « et protégé un montant supplémentaire[131,130] de fonds caritatifs », dont certains ont été reversés à deux autres organismes de bienfaisance.

L’enquête a révélé qu’entre avril 2016 et juillet 2022, seulement 8,5 % des dépenses totales de Fashion for Relief étaient allées à des subventions caritatives. Il n’y avait aucune preuve que les administrateurs « avaient révisé le modèle opérationnel de l’organisme de bienfaisance pour s’assurer que les méthodes de collecte de fonds étaient dans le meilleur intérêt de l’organisme de bienfaisance ».

« Elle a également constaté que certaines dépenses de collecte de fonds de l’association n’étaient pas raisonnables », a ajouté la commission.

L’enquête détaille diverses dépenses, notamment celles liées à l’hébergement luxueux de Campbell’s – y compris les soins de spa, le service en chambre « et l’achat de cigarettes et de produits hôteliers » – lors d’un événement caritatif au Festival de Cannes 2018.

« L’enquête a conclu que les fiduciaires ont manqué à leurs obligations légales (…) en ce qui concerne ces paiements, ce qui constitue une mauvaise conduite et/ou une mauvaise gestion de la part des fiduciaires dans l’administration de l’organisme de bienfaisance », indique le rapport.

Dans un communiqué, Tim Hopkins, directeur adjoint de la commission pour les enquêtes spécialisées et les normes, a déclaré que « les administrateurs sont légalement tenus de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de leur organisme de bienfaisance et de se conformer à leurs devoirs et responsabilités juridiques ».

Il a ajouté : « Notre enquête a révélé que les administrateurs de cet organisme de bienfaisance ne l’ont pas fait, ce qui a conduit à notre décision de les disqualifier. »

Campbell, l’un des trois administrateurs exclus en raison de l’enquête, a déclaré que son équipe examinerait également les conclusions de plus près.

«Je n’avais pas le contrôle de mon organisme de bienfaisance, j’ai confié le contrôle à un employeur légal. Nous enquêtons pour savoir quoi et comment », a déclaré l’icône de la mode de 54 ans à la presse après avoir reçu un honneur de l’Ordre des Arts et des Lettres de France. « Tout ce que je fais et chaque centime que j’ai collecté est reversé à des œuvres caritatives. »

Un représentant de Campbell n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

L’Associated Press a contribué à son rapport.