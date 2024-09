Naomi Campbell exclue du rôle d’administratrice d’une œuvre caritative après avoir prétendument détourné des fonds

L’organisation caritative de Naomi Campbell, Fashion for Relief, est sous le feu des critiques, tout comme le mannequin.

Une enquête de surveillance sur l’association caritative, qui a fermé ses portes en mars, a révélé qu’une grande partie de l’argent collecté lors d’événements réunissant des stars au cours de la dernière décennie a été mal utilisé. selon le Guardian.

Le média a rapporté jeudi que Campbell, 54 ans, n’était désormais plus autorisé à être administrateur d’organismes de bienfaisance pendant cinq ans.

Naomi Campbell a été interdite d’exercer la fonction d’administratrice d’organisme de bienfaisance pendant cinq ans. Getty Images

Son organisation aurait détourné des fonds. Getty Images

Le mannequin a lancé Fashion For Relief en 2005. Getty Images

Des dizaines de milliers de dollars auraient été dépensés pour les séjours somptueux à l’hôtel, les soins de spa, la sécurité personnelle, les cigarettes et plus encore de l’homme de 54 ans.

L’enquête a également affirmé que Bianka Hellmich, collègue administratrice de Campbell, avait reçu des centaines de milliers de dollars de l’organisme de bienfaisance sous forme de paiements non autorisés.

Hellmich s’est vu interdire d’occuper un poste d’administrateur d’organisme de bienfaisance pendant neuf ans, tandis qu’une autre administratrice nommée Veronica Chou a été interdite pendant quatre ans.

Une enquête de surveillance sur l’organisation a débuté en 2021. Image de fil

Les fonds auraient été dépensés pour les besoins personnels de Campbell. Getty Images

Le rapport affirme également que l’organisme de bienfaisance est « mal gouverné » et que sa gestion financière est « inadéquate ».

Entre avril 2016 et juillet 2022, 8,5 % de ses dépenses globales ont été consacrées à des subventions caritatives.

Le Daily Mail a rapporté que 5 000 $ des 1,6 million de dollars collectés lors d’un gala à Cannes ont été donnés sur 15 mois.

Selon certaines informations, l’argent aurait été utilisé pour acheter des chambres d’hôtel, des cigarettes et bien plus encore. Eric Kowalsky / MEGA

Elle n’a pas encore répondu aux allégations. Janet Mayer / SplashNews.com

Le représentant de Campbell n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Fashion For Relief a été signalé aux régulateurs en 2021, et la Charity Commission for England and Wales a ouvert l’enquête en novembre de la même année.

L’association a annoncé son intention de « dissoudre » Fashion For Relief en décembre 2023, et l’association a fermé ses portes trois mois plus tard.

L’association a fermé ses portes en mars. Getty Images

Une fraction de l’argent collecté aurait été dépensée pour des causes caritatives. MCvitanovic / SplashNews.com

L’enquête sur ses finances et sa tenue de registres a permis de récupérer près de 400 000 $, qui ont été reversés à Save the Children et au Mayor’s Fund for London.

Campbell a créé l’association caritative en 2005, lançant également son organisation We Love Brazil la même année.

« Nelson Mandela a été mon inspiration », a-t-elle écrit dans un communiqué publié sur le site. « Fashion For Relief se consacre à améliorer la vie de ceux qui vivent dans l’adversité, en unissant l’industrie de la mode comme une force pour le bien. »

Près de 400 000 $ ont été récupérés lors de l’enquête. Getty Images

Nelson Mandela a inspiré Campbell à créer Fashion For Relief. Getty Images

Elle a poursuivi en affirmant : « Nous avons apporté de l’aide lors de catastrophes telles que le tremblement de terre en Haïti, l’ouragan Katrina, le tremblement de terre au Japon et le tsunami qui a suivi. »

La charité de Campbell n’est pas la seule chose qui est soulignée ce mois-ci, sa ponctualité étant notamment soulignée par Anna Wintour lors du Fashion Show and Style Awards de Fashion Row le 3 septembre.

L’ancienne juge de « Face » a riposté à l’ombre dans son propre discours ce soir-là, en disant : « Ce n’était pas mon choix d’avoir l’autre femme [here].”