Naomi Campbell et Thandie Newton appellent les compagnies aériennes à interrompre les vols d’expulsion de la Jamaïque

Naomi Campbell et Thandie Newton font partie des célébrités à la tête de l’appel aux compagnies aériennes pour arrêter les vols d’expulsion vers la Jamaïque.

L’icône de la piste, 50 ans, et l’actrice, 48 ans, ont exhorté les compagnies aériennes à ne pas se conformer au ministère de l’Intérieur si on leur ordonnait d’effectuer un vol d’expulsion.

Ils s’associent à l’actrice Naomie Harris, ainsi qu’à plus de 80 Britanniques noirs dans une lettre ouverte aux PDG de TUI UK, Evelop Airlines, Titan Airways, Carlson Wagonlit Travel, Hi Fly et Air Tanker.

Ils appellent également à une pause sur le fonctionnement des futurs vols d’expulsion vers les pays du Commonwealth.

Ils ont écrit: «Nous avons des raisons de croire que l’une de vos entreprises envisage peut-être d’exploiter le vol prévu pour le 2 décembre.

“Nous vous écrivons pour vous demander de refuser d’exploiter le vol le 2 décembre et de suspendre l’opération des vols de déportation vers les pays du Commonwealth dans un avenir prévisible.

Le gouvernement a déclaré que les personnes à bord du vol incluraient des «criminels étrangers dangereux» – y compris des violeurs et des meurtriers condamnés – et aucun des délinquants n’est éligible au programme Windrush.

Cependant, la lettre met en évidence les préoccupations mises en lumière par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, qui affirme que les politiques du gouvernement en matière d ‘«environnement hostile» enfreignent les lois sur l’égalité et sont discriminatoires à l’égard des Noirs au Royaume-Uni.

En février, plus tôt cette année, le gouvernement avait effectué un vol d’expulsion vers la Jamaïque, mais avec moins de détenus.

La lettre affirme que l’un des hommes expulsés vers la Jamaïque par un vol en février «était le petit-fils d’une femme arrivée à bord du HMT Empire Windrush et qui cherche toujours à faire révoquer son ordre d’expulsion».

La lettre poursuit: «Les risques crédibles d’expulsions illégales et injustifiées doivent être considérés dans un contexte de préoccupation concernant le racisme systémique.

Une porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à l’agence de presse PA: «Nous ne nous excusons pas d’avoir cherché à expulser de dangereux criminels étrangers pour assurer la sécurité du public.

«Chaque semaine, nous renvoyons des criminels étrangers du Royaume-Uni vers différents pays qui n’ont pas le droit d’être ici, ce vol n’est pas différent.

«Les personnes détenues pour ce vol comprennent des meurtriers et des violeurs reconnus coupables.»

