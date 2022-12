Naomi Campbell en tailleur-pantalon blanc plongeant à l’événement CNN Heroes: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sonia Moskowitz Gordon/Zuma/SplashNews.com

Naomi Campbell était l’incarnation du chic hivernal lorsqu’elle est sortie pour la 16e édition CNN Heroes : un hommage aux étoiles au Musée américain d’histoire naturelle de l’Upper West Side de Manhattan le dimanche 11 décembre 2022. Le top model, 52 ans, a illuminé le tapis rouge lors de l’événement, qui honore chaque année “les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour changer le monde” .

Se présentant avec style, Naomi est arrivée en portant un costume blanc plongeant avec un pantalon slim assorti. Sa veste avait des épaules audacieuses, de larges revers et descendait jusqu’à sa ceinture, révélant sa poitrine et plusieurs colliers de diamants. Gardant le look poli, elle portait un pantalon parfaitement ajusté avec un pli soigné sur chaque jambe.

Naomi est devenue énervée avec ses accessoires, optant pour un Alexandre McQueen sac à anneaux et stilettos blancs pointus avec embouts chromés. Ses cheveux noirs étaient séparés par une raie centrale et tombaient long dans son dos. Toujours aussi éclatante, la cover girl avait une peau lisse et rosée avec un maquillage sexy pour les yeux et un soupçon de rougissement sur ses pommettes.

À l’intérieur de l’événement, Naomi a présenté le PDG / fondateur de Techlit Africa Nelly Cheboi avec le héros CNN de l’année. Grâce à son organisation à but non lucratif, des milliers d’étudiants à travers le Kenya rural ont pu accéder à des ordinateurs donnés et recyclés. En plus de son honneur, elle a reçu 100 000 $ pour continuer son miroir de l’autonomisation des étudiants du monde entier.

Le mannequin et entrepreneur, qui a accueilli une fille en mai 2021, a beaucoup soutenu les nouvelles générations d’artistes et d’innovateurs. Elle a récemment expliqué pourquoi elle souhaitait adopter une nouvelle approche du casting lorsqu’un biopic est finalement réalisé à son sujet. Expliquant pourquoi elle préférerait qu’un inconnu joue le rôle, elle a dit au Courrier quotidien en novembre, “J’aimerais que ce soit quelqu’un d’inconnu et de préférence quelqu’un du sud de Londres.” La superstar a ajouté: “J’ai eu mon succès et je veux voir le succès de la prochaine génération.”

