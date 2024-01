Naomi Campbell clôture en force le défilé homme Balmain à la Fashion Week de Paris

À propos de la collection Balmain Menswear automne 2024, le directeur créatif Olivier Rousteing l’a décrite en mettant en avant un mot : « Le luxe a de nombreuses significations », a déclaré Rousteing. Vogue à propos de cette collection, qui a fait ses débuts hier à la Fashion Week de Paris. “Et c’est du luxe criant.”

Alors, dans ce cas, qui de mieux pour mettre fin au défilé que quelqu’un qui connaît bien le luxe : le mannequin Naomi Campbell ? Campbell était la seule femme à défiler pour la présentation, clôturant le spectacle après 54 looks pour la plupart maximalistes. Campbell portait un casque doré « qui descendait verticalement sur son visage, ainsi que de faux bras dorés reliés à une ceinture qui retenait un bouquet métallique ». Le courrier quotidien rapports. “Naomi avait l’air sensationnelle dans cet ensemble extravagant, qui comprenait également un chemisier audacieusement plongeant et un pantalon taille haute.” Campbell a complété le look avec un manteau camel surdimensionné, porté sans effort sur ses épaules.

Campbell a ensuite tenu la main de Rousteing à la fin du spectacle.

La collection de Balmain était du pop art réalisé avec du tissu généré par l’IA. Aussi audacieux soit-il, le look de Campbell a été cité comme l’un des points forts de la série. des looks plus minimalistes , car « chaque look sur le podium ce week-end était audacieux, futuriste et faisait tourner les têtes ». La collection était un amalgame de mélanges de motifs, où des oranges, des rouges et des violets audacieux se mêlaient à des pois, des rayures et des imprimés. Vous pouvez voir l’intégralité du spectacle ici .

Campbell entretient une relation de longue date avec Balmain et Rousteing ; elle est apparu dans une campagne pour la maison de couture française pour sa collection printemps 2022 photographiée par les photographes Mert Alas et Marcus Piggott. Pour la campagne, Rousteing a déclaré qu’il avait apprécié l’opportunité de travailler avec un “mélange de légendes qui m’ont inspiré depuis mon enfance et de certains des nouveaux talents les plus remarquables d’aujourd’hui”.

L’année précédente, également à la Fashion Week de Paris, Campbell était revenu sur les podiums (pour cris fébriles , rien de moins) pour aider Rousteing à célébrer ses 10 ans à la tête créative de Balmain. En 2016, Campbell, ainsi que ses collègues mannequins Cindy Crawford et Claudia Schiffer, se sont réunis pour son campagne printemps 2016 . Cette campagne a été réalisée par le légendaire photographe Steven Klein.

“Ces quatre talents singuliers m’ont inspiré dès le premier jour”, a déclaré Rousteing dans un communiqué de presse à l’époque, faisant référence à Campbell, Crawford, Schiffer et Klein. « Quand j’étais écolier à Bordeaux, il était clair que leurs éditoriaux m’ont fait comprendre l’incroyable pouvoir transformateur de la mode. Aujourd’hui encore, de nombreuses années plus tard, leurs images emblématiques se retrouvent souvent parmi le fouillis des moodboards de mon atelier (et de presque tous les autres créateurs). Dire que travailler avec eux était un rêve devenu réalité n’est pas exagéré.

Par la suite, Rousteing s’est rendu sur Instagram pour faire l’éloge des légendes, écrivant “Tu m’as fait aimer la MODE hier, tu me fais aimer la MODE aujourd’hui et tu vas me faire aimer la MODE dans le FUTUR”, a écrit le créateur à ses côtés avec chacun des modèles individuellement. « Il n’y avait aucun doute sur le fait que les images finales seraient tout sauf parfaites. En les regardant maintenant, j’aime penser que peut-être un jour ces clichés pourraient également faire partie du mood board d’un futur designer.