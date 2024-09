Naomi Campbell bannie de tout rôle caritatif après qu’une enquête a révélé que les fonds avaient été dépensés en hôtels, spas et cigarettes

Naomi Campbell s’est vu interdire d’être administratrice d’une organisation caritative en Angleterre et au Pays de Galles pendant cinq ans après qu’une enquête sur son organisation caritative a révélé des preuves d’inconduite financière.

Jeudi, la Charity Commission, qui enregistre et réglemente les organisations caritatives en Angleterre et au Pays de Galles, a publié un rapport à la suite d’une enquête de trois ans sur l’association caritative du mannequin britannique de 54 ans, Fashion For Relief, qui a déterminé que l’organisation était « mal gouvernée et mal gouvernée ». avait une gestion financière inadéquate.

La Charity Commission a indiqué avoir découvert « plusieurs cas d’inconduite et/ou de mauvaise gestion » chez Fashion For Relief et découvert que seulement 8,5 % de ses dépenses globales étaient consacrées à des subventions et à des causes caritatives entre avril 2016 et juillet 2022.

En outre, l’enquête a révélé que certaines des dépenses de Fashion For Relief n’étaient « pas raisonnables ». Elle a révélé que des milliers de livres sterling de fonds caritatifs avaient été dépensés pour un séjour dans un hôtel de luxe pour Campbell à Cannes, en France, y compris des soins de spa, le service en chambre et des cigarettes.

Vendredi, Campbell a répondu aux conclusions de la Charity Commission, qu’elle a qualifiées de « profondément erronées » dans une déclaration à l’agence de presse PA, via CBS News.

« Tout d’abord, je reconnais qu’en tant que visage de Fashion for Relief, je suis en fin de compte responsable de sa conduite », a déclaré Campbell. « Malheureusement, je n’étais pas impliqué dans les opérations quotidiennes de l’organisation et j’ai confié la gestion juridique et opérationnelle à d’autres. »

La star de la couverture de Vogue a ajouté qu’elle avait « demandé à de nouveaux conseillers d’entreprendre une enquête détaillée sur ce qui s’est passé ».

De plus, Campbell a déclaré à l’Associated Press que « tout ce que je fais et chaque centime que j’ai collecté va à des œuvres caritatives ».

La Charity Commission a également constaté que Bianka Hellmich, administratrice de Fashion for Relief, avait reçu environ 290 000 livres (385 000 dollars) de fonds non autorisés pour des services de conseil, ce qui contrevenait aux statuts de l’association. Elle est disqualifiée en tant qu’administrateur depuis neuf ans. L’autre administratrice, Veronica Chou, a été exclue pendant quatre ans.

Fashion for Relief, fondée en 2005 à la suite de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, a été dissoute et radiée du registre des associations caritatives en mars.

Sur son site Internet, toujours actif, la charité a déclaré avoir présenté des initiatives et des projets de mode à New York, Londres, Cannes, Moscou, Mumbai et Dar es Salaam, collectant plus de 15 millions de dollars pour de bonnes causes dans le monde entier.

L’association caritative a été créée dans le but d’unir l’industrie de la mode pour lutter contre la pauvreté et faire progresser la santé et l’éducation, en accordant des subventions à d’autres organisations et en fournissant des ressources pour faire face aux catastrophes mondiales.

La commission a déclaré qu’environ 344 000 livres (460 000 dollars) avaient été récupérées et que 98 000 livres supplémentaires de fonds caritatifs avaient été protégées. Ces fonds ont été utilisés pour faire des dons à deux autres organismes de bienfaisance et régler les dettes impayées.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.