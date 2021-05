Naomi Campbell accueille son premier enfant, une petite fille de 50 ans | Nouvelles des gens

Washington: La mannequin britannique Naomi Campbell a annoncé mardi 18 mai qu’elle avait accueilli son premier enfant, une petite fille.

« Un excellent petit cadeau m’a choisi pour être sa mère, tellement considéré comme ayant cette âme délicate dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien profondément enraciné que je partage actuellement avec toi mon messager céleste. amour », a-t-elle sous-titré une photo d’elle-même tenant les pieds de l’enfant dans un post Instagram.

Comme le rapporte Page Six, on ne sait pas qui est le père et si Campbell a conçu un bébé, embauché une mère porteuse ou adopté le petit.

« Naomi a besoin d’être mère depuis un certain temps et c’est finalement arrivé. Elle est la marraine des enfants de nombreux amis et a toujours hâte au jour de fonder sa propre famille », a déclaré une source au journal.

Des dizaines d’amis célèbres de Campbell ont envoyé leurs meilleurs vœux après qu’elle ait partagé la nouvelle.

Zoe Saldana a commenté: « Oh mon Dieu, félicitations, madame! Quelle bénédiction !!! » Marc Jacobs a écrit: « Oh mon Dieu !!!!! Aujourd’hui est le jour ?? C’est absolument incroyable. Quelle chance elle a et quelle chance tu as! Quelle merveilleuse Mère tu seras. Bénédictions tout autour. »

Andy Cohen a sonné et a laissé des émoticônes cœur rouge et applaudissements. La nouvelle maman Sophie Turner a laissé un simple cœur rouge sur le message, tandis que Jodie Turner-Smith a écrit: «beaucoup de nombreuses félicitations à vous et à votre famille – le village. qui va maintenant se rallier autour de vous et vous soutenir dans la culture de ce petit ange !!!! quelle incroyable bénédiction !!! «

Comme l’a révélé Page Six, Hoda Kotb, qui est devenue mère à 52 ans lorsqu’elle a adopté sa fille Haley Joy en 2017, a déchiré l’émission « Today » de mardi en parlant du nouveau-né de Campbell et a reflété la première fois qu’elle a eu le possibilité de dire à un inconnu qu’elle était mère.

«Littéralement, je me suis arrêté quand cette dame m’a demandé: ‘Avez-vous des enfants?’ et je l’ai regardée et je me suis dit «oui». … C’était tellement émouvant « , a déclaré la créatrice de 56 ans, Kotb. Campbell a été ouverte dans le passé sur le fait de vouloir accueillir un bébé dans sa vie. » J’envisage d’avoir des enfants constamment. quelle science est, je veux le faire quand je veux », a-t-elle révélé au magazine Evening Standard en mai 2017.

Campbell a dit plus tard à WSJ. Magazine en octobre 2019 qu’elle était ouverte à tout ce que «l’univers lui apporte».

Page Six a révélé que la femme d’affaires de 50 ans était auparavant liée à l’ancien chanteur des One Direction Liam Payne, aux hommes d’affaires Vladislav Doronin et Flavio Briatore, au lauréat d’un Oscar Leonardo DiCaprio et au bassiste de U2 Adam Clayton.