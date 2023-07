La préparation à la parentalité est un processus, et Naomi Campbell faire savoir à très peu de gens qu’elle attendait le bébé numéro 2.

Comme BOSSIP précédemment signalé, Le mannequin Naomi Campbell a récemment révélé qu’elle avait accueilli le bébé n ° 2 via un message indiquant qu’il n’était « jamais trop tard » pour avoir un enfant.

Une source proche de Campbell a également révélé à Personnes que le top model « travaillait sur elle-même » et « se transformait vraiment » avant d’accueillir son petit garçon. « Naomi est devenue mère plus tard dans la vie parce qu’elle ne pouvait jamais vraiment imaginer sa vie de mère », a déclaré une source à PEOPLE. « Mais ces dernières années, elle a vraiment travaillé sur elle-même. Elle est devenue sobre et vraiment transformée.

« Elle a maintenant plus qu’assez d’amour pour donner deux enfants. Si vous y réfléchissez, elle a fait tout ce qu’elle a toujours voulu faire, selon ses propres conditions. Cela inclut la maternité.

Campbell a accueilli son premier enfant l’année dernière à l’âge de 50 ans et a encouragé ses amis plus âgés à ne pas « hésiter » à avoir des enfants.

« J’ai toujours su qu’un jour je serais mère, mais c’est la plus grande joie que je puisse imaginer. J’ai de la chance de l’avoir et je le sais », a-t-elle déclaré à British Vogue en apparaissant sur la couverture de mars 2022 aux côtés de sa fille alors âgée de 9 mois.

Nous savons que la société peut vous donner l’impression de devoir vous précipiter et d’avoir des enfants, mais Naomi a admis qu’elle encourageait également ses amis plus âgés à avoir des bébés.

« Je leur dis à tous, faites-le ! N’hésitez pas ! elle a ajouté.

Alors pas de soucis, mesdames, si vous n’avez pas encore d’enfants. Il n’est pas trop tard pour commencer !

Félicitations encore à Naomi Campbell!